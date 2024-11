Este jueves, la Cámara de Diputados no logró alcanzar el quórum necesario para debatir el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia puedan presentarse a elecciones. A pesar de los esfuerzos del PRO, la UCR y La Libertad Avanza, solo se lograron reunir 116 de los 129 legisladores necesarios.

Entre los protagonistas de la jornada, destacó la intervención de la diputada sanjuanina Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, quien expresó su descontento con la ausencia de compromiso de algunos sectores políticos. Picón acusó a “un sector de la política” de proteger a figuras condenadas, en alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La diputada fue contundente en su crítica, resaltando la falta de respeto entre los presentes y el daño que esta actitud genera en la confianza de los ciudadanos. También se refirió a la caída del quórum señalando la falta de respeto entre los presentes y pidiendo perdón a los argentinos que miraron la sesión: “Somos personas adultas, lo que acabamos de vivir es lamentable. Esta es la honorable Cámara de Diputados y cada uno puede defender su posición, pero faltarse el respeto es inaceptable.” explayó.

“Hoy no solo fracasó Ficha Limpia, sino que quedó demostrado que hay un sector de la política que defiende a la condenada y a los condenados, un sector que habla de proscripción, pero no le interesan los argentinos que tuvieron que irse del país porque les robaron sus sueños” criticó con dureza Picón.

También envió un mensaje a los sanjuaninos: “Quiero decirles a los sanjuaninos que aunque fallamos con Ficha Limpia, en Producción y Trabajo defendemos la honestidad. Que ningún sanjuanino olvide quiénes defendieron la transparencia en este Congreso y quiénes eligieron ausentarse.”

El proyecto fue promovido como una herramienta para combatir la corrupción y reforzar la transparencia en la política. Sin embargo, enfrenta resistencia de sectores que lo consideran un intento de proscripción política, especialmente hacia figuras del oficialismo.

Picón también alentó a su colega, la diputada López-Nato, a no abandonar la lucha por este proyecto, asegurando que "muchos argentinos lo respaldan". Además, criticó a algunos legisladores de su propio espacio por no asistir, advirtiendo que "desde los pasillos ya se sabía quiénes no estarían presentes".

En un cierre enfático, la diputada pidió a los ciudadanos tener en cuenta estas actitudes al momento de votar: “Los argentinos y sanjuaninos podemos hacer valer esta ley el próximo año en las urnas. Que no se olvide quién defendió la honestidad y quién eligió no dar la cara.” entre otras expresiones connotantes.

El debate sobre Ficha Limpia no es tema cerrado, pero la falta de quórum refleja la polarización y las tensiones políticas que atraviesan el Congreso y la sociedad argentina.