El Gobierno Nacional anunció que presentará un proyecto de Ley para eliminar las Primarias Abiertas Nacionales Simultaneas y Obligatorias (PASO). Para conocer las primeras repercusiones de esta propuesta, el diputado nacional José Peluc expresó en Un Café para Martínez que la idea es ‘Simplificar la vida de la gente’

El legislador nacional indicó que el Gobierno con este proyecto de Ley busca simplificarle las cosas a la gente con un sistema que no cansará a los votantes de tanto ir a emitir el sufragio. 'Si tenemos una elección nacional y provincial por lo menos vamos a votar 5 veces, en caso de ir separadas. En caso de ir juntas tenes 3 elecciones, pero normalmente los gobernadores tratan de separar las elecciones de las nacionales y eso le hace mal al sistema, lo terminamos cansando a la gente, son muy caras y para colmo es una encuesta real de la situación'

Luego el libertario sanjuanino señaló que con el sistema de PASOS se pierde la vida de los partidos políticos. En ese sentido, Peluc indicó que los afiliados deben ser los que definen a sus candidatos y hace mucho tiempo que los afiliados esa condición no la tienen porque son elegidos por el pueblo en general.

Consultado sobre si con la eliminación de las Primarias se perdería el derecho adquirido del pueblo argentino a elegir a sus candidatos, Peluc indicó que, si la interna partidaria es definida por personas que no están afiliadas, no sirve de nada esas elecciones. 'El que perdió el derecho fue el afiliado porque lo dejaron de visitar, justamente porque solo nos hace falta el voto más que conjunto de la sociedad y es ahí donde se pierde la democracia de los partidos y por eso tienen semejante candados puestos', sostuvo.

En cuanto a las otras modificaciones que propone el Gobierno Nacional y fueron comunicados este viernes por el vocero presidencial Manuel Adorni, el diputado sanjuanino señaló que muy positivo sacarles el financiamiento a los partidos políticos en campaña, y que, por otro lado, aumentan las posibilidades de conseguir fondos privados. 'El Estado Provincial se ahorraría $260 mil millones que cuesta una campaña electoral nacional. Es mucho dinero, y nosotros estamos en modo ahorro para sacar esta Argentina adelante', explicó.

Peluc no se mostró preocupado por los tiempos de la Cámara de Diputados para tratar este proyecto. El diputado indicó que, si no se trata en las sesiones que quedan este año, pueden tratarse el año que viene o inclusive en extraordinarias. Además, aclaró que los tiempos para aprobarla y que entre en vigencia no son un problema, puesto que la Ley Nacional no es como la Ley Provincial que exige 18 meses de antelación para que se cumplan los términos.