Este viernes 22 de noviembre en el hall del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se llevó a cabo el conversatorio ¿Y la ESI para cuándo? Jorge Balletti, coordinación de articulación de la UNSJ contó en Un Café con Martínez que el objetivo de la actividad es que se tome conciencia en las escuelas de que debe aplicarse con obligación.

Al principio Balletti expresó sobre la ley y su aplicación en la provincia: "Es una ley que está vigente hace 18 años y todavía no tiene aplicación plena en muchas provincias del país y en la nuestra en particular, pese a que la provincia ha adherido en 2018 con una ley provincial falta todavía una articulación provincial desde lo institucional, una voluntad de las dirigencias que no sean solo políticas centrales porque está tramitado a través de la ley. Lo que falta es la aplicación en las escuelas, y es un tema súper delicado porque está atravesado de las violencias a las infancias, los noviazgos violentos, el respeto por la diversidad y en general los derechos de niños, niñas y adolescentes"

Balleti indicó que uno de los factores que juegan en contra a la correcta aplicación de la ESI en San Juan es la voluntad de aplicación que tiene cada escuela y colegio de la provincia. Otro es la falta de voluntad de gestión de esta ley, además del desconocimiento y los prejuicios sociales. En este sentido, Balleti aseguró que existe en la sociedad sanjuanina una falta de conocimiento real de los conceptos y de las perspectivas que plantea la ESI. "Por ese motivo, esperamos a futuro realizar más de estos conversatorios porque desde el inicio de la ley e incluso en el momento de su aplicación, cuando se discutía las instancias legislativas aparecían fantasmas, prejuicios, afirmaciones sin ningún asidero acerca de que la ESI iba a abrir un espacio para hablar sobre prácticas sexuales", sostuvo.