En medio del panorama de crisis financiera que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Velasco, se posiciona como una figura clave en el debate sobre el futuro de la institución. Este lunes pasó por Banda Ancha, donde destacó la necesidad de gestionar los recursos de manera eficiente, revisar la escala salarial de los altos funcionarios y recuperar el prestigio de la universidad pública.

Velasco enfatizó que el principal desafío de la UNSJ es el presupuesto insuficiente enviado al Congreso para 2025. “Estamos un 40% por debajo de los requerimientos, y si esto no se revierte, vamos a enfrentar un año igual o peor que este, con recursos mínimos para sostener la institución”, aseguró.

Además, lamentó que la crisis no sea solo financiera, sino también de prestigio. “El mayor daño que se le ha hecho a la universidad pública es el de imagen. Aunque la sociedad sigue apoyándola, como quedó demostrado en las marchas recientes, el discurso presidencial sobre el mal gasto de recursos ha sembrado dudas”, indicó.

Velasco propuso una gestión más activa para buscar fondos adicionales: “No solo debemos priorizar y gestionar mejor, sino también salir a buscar recursos externos que complementen el presupuesto que garantiza el gobierno”.

Uno de los temas más controvertidos abordados por Velasco fue el de los sueldos de los altos funcionarios universitarios. “Creo que habría que revisar nuestra escala salarial. Aunque el impacto global del ahorro no sea significativo, sería un buen mensaje para toda la comunidad universitaria”, sostuvo.

El decano planteó que los salarios deberían alinearse con el de un titular exclusivo con máxima antigüedad. “La autoridad debe dar el ejemplo, no solo en el manejo de los recursos, sino también en cómo se distribuyen”, añadió.

De cara a las elecciones de rectorado que se celebrarán el próximo año, Velasco confirmó su vocación de liderar la UNSJ . “Nuestro grupo está bien posicionado, pero el desafío no será sencillo. La prioridad será recuperar lo académico, la investigación y la extensión como pilares de la universidad pública”, afirmó.

En cuanto a la integración con la sociedad, el decano subrayó la importancia de un programa universitario que responda a las necesidades locales: “La universidad tiene la obligación de insertarse en el mercado laboral y atender las demandas específicas de San Juan, desde nuevas carreras hasta investigaciones que aporten soluciones concretas”.

Velasco también respondió a las acusaciones de politización de la universidad, principalmente de su contrincante en las elecciones, el arquitecto Jorge Cocinero. “Siempre he sido peronista, y no tengo problema en reconocerlo, pero en la universidad no se trata del partido político, sino del proyecto universitario que cada uno propone”, manifestó.

El decano aprovechó para destacar su gestión en la Facultad de Arquitectura como ejemplo de su enfoque. “En estos años hemos demostrado que tenemos proyectos sólidos y claros. No se trata de marcar diferencias ideológicas, sino de trabajar por el bienestar de la comunidad universitaria”, concluyó.