Día de la madre en FUNDAME: ser mamá de un chico con Leucemia

Agustín tiene 4 años. Él asiste a FUNDAME, organización que contiene a los chicos con problemas oncológicos. Hace meses le diagnosticaron que padece leucemia y eso fue mucho para Belén, su mamá.

"Fue muy duro porque nunca me lo esperaba, estamos con tratamiento en el hospital, nos han brindado todo para seguir, y con él día a día la luchamos", señaló Belén. Para ella, el ser mamá fue algo único, emocionante y hermoso, por eso Agustín, detrás de todo, siempre es muy especial. "Sentí lo que es, él es algo único, cuando nos enteramos de su enfermedad fue muy fuerte para todos".

Belén cuenta que en aquel momento la noticia la desmoronó. "La gente me apoyaba, pero cuando a él lo internaron yo me caí, lloraba todas las noches, sacaba fortaleza de todos lados, pero era muy difícil", destacó. Aún así, se recompuso y sacó valor de donde no había: "El día a día es así, es un tratamiento largo y va bien, vamos a salir adelante con él, porque él le pone ganas a todo lo que venga".

En vísperas del día de la madre, Belén sabe (y confía) que esto va a quedar atrás, porque al lado tiene a Agustín y no quiere pedir nada más. "Día de la madre es especial, para mí él es todo, es el orgullo de una mamá, él es mi mejor regalo, así de fuerte, y que día a día salga adelante", concluyó emocionada.