Enorme rama cayó y aplastó la casa de una familia en Santa Lucía

Por la madrugada de este miércoles, una enorme rama de eucalipto cayó sobre la casa de una familia en Alto de Sierra y provocó graves daños. Marcela Bustos, propietaria de la vivienda, contó que afortunadamente no hubo heridos, pero lamentó los daños en la estructura.

“En diciembre del año pasado y en enero de este año fue a ver al intendente y me dijo que no podía hacer nada porque el árbol estaba dentro del domicilio. Le dije que cuando se me caiga la rama le avisaba”, contó la mujer.

Marcela, comentó que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana cuando todos dormían en la casa. Escucharon un fuerte estruendo y desde ese momento no pudieron dormir, comentó la mujer.

La dueña de la casa, contó que la rama provocó una grieta en una de las paredes de la vivienda.

Ahora, la familia teme que una nueva rama o el gran eucalipto se caigan sobre la vivienda. Pidieron ayuda para retirar el gran árbol del lugar.