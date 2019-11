Su madre sufrió un infarto y denunció que no la quisieron atender en La Rotonda

Este lunes, Fabiana Carrizo, denunció una grave situación en un centro de salud de la provincia. El hecho ocurrió en el centro de adiestramiento René Favaloro, más conocido como La Rotonda de Rawson, el pasado sábado.

“Queremos darle un llamadito de atención al profesional que nos recibió con mi mamá con 3 horas por un infarto ya a punto de morir”, dijo Carrizo. Según contó la mujer, el médico de guardia en ese momento era Daniel Mereles. “Supuestamente los rawsinos tenemos que tener mejor atención. Había gente con 7 horas esperando. Mi mamá llegó y la tuvieron en una silla con oxígeno. Nos dijeron que no tenían electro para hacerle, que no había medios para asistirla. A las dos horas pidieron una ambulancia para trasladarla y llegó al hospital con un infarto de 3 horas. Nos dijeron que si se demoraba 15 minutos más y no estaría viva”, relató la mujer.

Fabiana Carrizo, se dirigió al médico que los recibió y dijo que “en las manos de él está la salud de todos nosotros. Somos seres humanos que llegamos en estado crítico. Mi mamá llegó en estado crítico. Estaba con un infarto y tenía 22 de presión”.

Según la mujer, el médico tuvo “cero profesionalismo” y maltrató a la familia que se encontraba desesperada. “Nos corrió, nos dijo que él era el profesional. Que no teníamos por qué interceder. Vio que mi mamá no podía respirar. Nos sacaron, la tuvieron sentada únicamente con oxígeno. Hasta que pedimos el libro de quejas y le pedimos el traslado. Si la dejamos ahí no podía seguir viviendo”, comentó.

“Había gente que se iba porque el señor estaba tomando mate y no quería atender la urgencia que teníamos en ese momento. El reclamo está en el libro de queja y vamos a seguir pero ahora la atención está en mi madre que está peleando por su vida. Esta grave”, sostuvo la denunciante.

“Queremos pedirle a este señor que tome conciencia de lo que hace. Porque el cuándo juró como profesional, tiene que poner todo porque en sus manos está la vida de un ser humano. Pedirle que si no está apto para cumplir el rol en el que está, que renuncie y se dedique a otra cosa. Necesitamos tener mejor atención. Hay personas que llegan, se quedan calladas, las maltratan. Se necesita gente que tenga vocación de servicio”, dijo la mujer.

Tras el duro momento, la mamá de Fabiana Carrizo, quedó internada en el hospital Rawson, donde lucha por su vida.