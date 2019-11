Fuerte denuncia de una mamá: le negaron inscribir su hijo en La Inmaculada

Marilina De la Fuente, mamá de un estudiante del Colegio La Inmaculada que fue víctima de un episodio de violencia, aseguró en Canal 13 que a su hijo lo fueron persiguiendo para que él se desbordara. Destacó que la institución no tuvo ninguna contemplación, porque le mandaron una carta documento diciendo que se reservan el derecho de admisión.

Esto se dio para no recibir a su hijo el año que viene. "Ellos reciben fondos públicos, entonces no pueden hacer esto porque no es de ellos sino de todos los ciudadanos", afirmó. Expresó que si el colegio quiere ser dueño y reservarse el derecho de admisión debe renunciar a los fondos estatales. "Ellos ahí cometieron un delito", sostuvo.

"Lo dejaron a mí hijo reservándose para el año 2020, no me interesa para qué año. No íbamos a volver a pisar esa institución pero ellos tienen que renunciar a los fondos estatales si quieren ser dueños porque si no todos nosotros estamos aportando para ese colegio", agregó. Por último, manifestó que además nunca siguieron los protocolos en la situación de su hijo.