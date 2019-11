Mamá sanjuanina salió a buscar trabajo en familia y su historia conmovió las redes

Lucila Gil Gallardo, tiene 22 años y compartió su historia en las redes, rápidamente se volvió viral y conmovió a todos. La joven, arrancó el lunes 4 de noviembre decidida a buscar trabajo y lo hizo acompañada de su pareja y su beba.

Según contó en Facebook, salieron a dejar curriculums caminando por el centro sanjuanino en busca de conseguir un sustento para su familia. Sin embargo, contó lo difícil que es conseguir un puesto laboral en la actualidad.

Lucila, además contó detalles sobre su vida y explicó que hasta unos cinco meses tenía trabajo pero sufrió acoso y por eso perdió su empleo en un estudio jurídico. “Trabajaba en un Estudio Jurídico, estaba por cumplir dos años en mi puesto de trabajo, hasta que todo se convirtió en terror. A un año de mi comienzo, empecé a recibir acoso sexual laboral, por parte de, en su momento, mi jefe, un hombre mayor, de 60 años de edad, con una trayectoria amplia en su vocación, Letrado”, escribió la joven.

“Soporté, aguanté 1 año su acoso. ¿Se imaginan? Tengo dos hijas, dos soles a quien yo tenía que cuidar, criar y darles un buen pasar, como todos queremos para nuestros hijos. ¿Cómo iba a dejar de trabajar? Si yo era sostén de mi familia. Soporté roces, soporté tardes y tardes sola con ese individuo a quien yo tenía aprecio”, denunció Lucila.

“Ya no sabía que pasaba en mi ambiente, pensé que todo era broma, bromas que iban y venían, pero no fue así. Trabajaba medio día, con un sueldo envidiable. Yo cumplí con mi deber, ejercí con mi lugar y mi conocimiento, y mis aptitudes, me lo gané, a ese lugar me lo gané. Hasta que llegó un día, que perdí TODO. Todo lo que construí a nivel laboral, a nivel personal, mis estudios se vieron afectados, y por sobre todo mi familia y mi estabilidad económica. En un abrir y cerrar de ojos lo perdí. Perdí mi empleo, mi sueldo, mi dignidad. En esos momentos se paralizó por un instante mi vida, porque yo no tenía la culpa, porque yo no quise perder mi laburo, porque yo no hice nada para perderlo. Pero me pasó, y acá Estoy, con nueva búsqueda de trabajo”, sostuvo.

La chica contó que es Administrativa en Clínicas y Sanatorios y futura Licenciada En Administración Pública y ahora busca una nueva oportunidad para mantener a su familia.

El posteo fue compartido por cientos de personas y recibió comentario de apoyo y aliento para su nueva búsqueda.

“Hoy me ven acá, con él. Con mi compañero, con una sonrisa en nuestro rostro, y no significa que no nos cueste, porque nos re cuesta el día a día, pero la peleamos. Y dejamos cv tras cv, y como hay quienes nos lo tiran en nuestra cara, también debe haber quién nos tome en cuenta.

Comparto mi experiencia desde mi lugar, desde lo que me pasó y porque quería hacerlo público, porque mi ser ya no lo podía seguir manteniendo.

Espero y anhelo, que se abran todas las puertas de trabajo para aquellos que buscan por primera vez, para aquellos que renunciaron por injusticias, para aquellos que los echaron, y para nosotr@s l@s que callamos”, finalizó.