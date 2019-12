En carne propia: "el bono viene bien porque somos pobres"

Este viernes comenzó el pago del bono a jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo de ANSES, tal como lo dispuso el Gobierno Nacional. En el marco de una serie de medidas, en San Juan el monto compensatorio de diciembre se encuentra disponible desde este jueves a las 20. El Gobierno Nacional decidió que por la Ley de Solidaridad Social, se podrá retirar hasta $5000 en caso de jubilados y pensionados y $2000 por AUH.

Es así que cientos de personas se agolparon en los bancos de la provincia y hasta allí llegó el móvil de Canal 13 para dialogar con ellas. Una de ellas fue una mujer con discapacidad visual que estaba en la fila del banco San Juan de calle Las Heras desde las 7:30. "El bono vienen bien porque somos pobres, no podemos ni arreglar la casa", relató. La señora tuvo que alquilar un banquito en las afueras de la entidad financiera para aliviar la espera.

Otra mujer contó estaba desde anoche, porque no tiene la tarjeta. "Además acá la gente dice que ya no tienen plata los cajeros", manifestó. Hay malestar por las personas que no pueden estar paradas mucho tiempo y a la espera al rayo del sol. "Es inhumano, por $5000 que encima son para comprar remedios", expresó una señora.