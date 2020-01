Caso único en San Juan: solicitó que reformen su identidad, no es hombre ni mujer

Como lo anticipó Canal 13 la semana pasada una persona presentó una solicitud ante las autoridades del Registro Civil de San Juan para que se reforme su inscripción como persona “no binaria”, es decir ni hombre ni mujer. Así lo ratifico a este medio el Director del Registro Civil, Dr. Mario Parra.

“Una persona realizó una presentación la semana pasada para que se consigne en su acta como de género no binario basado en la ley de identidad de género”, Parra explicó que “este género no binario implica, como es una autopercepción, que esta persona no se siente ni varón ni mujer y quiere que así se consigne en su partida de nacimiento”.

El expediente ingresó por mesa de entrada y está para su tratamiento en asesoría letrada del Registro Civil y una vez que esté el dictamen “vamos a estudiar el caso y todas las implicancias que tenga en materia legal y la normativa que incluye y resolveremos en consecuencia”, dijo el director del organismo.

La ley prevé que una vez modificada la partida de nacimiento, si es que se aprueba la solicitud, el ciudadano debe iniciar un nuevo trámite de DNI con el nuevo género asignado y ese trámite se resuelve a nivel nacional, desde San Juan “solo tomamos el trámite”, dijo Parra a Canal 13.

El trámite requiere una “armonización” de las normas existentes en el país y de ahí se determinará para su aplicación en el caso. Todas las personas pueden acceder a sus derechos según explicaron desde el Registro Civil.

La ley es bastante amplia ya que con solo la manifestación de la autopercepción en el Registro es suficiente para empezar el trámite sin mayores comprobaciones ni físicas, ni psicológicas, ni si quiera cambiar la imagen, no es impedimento para que el trámite avance, según explicaciones de Mario Parra desde el Registro Civil.