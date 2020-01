Mamá desesperada por trabajo, escribió su curriculum a mano y se viralizó

En las últimas horas, una joven sanjuanina se viralizó en las redes tras compartir en Facebook su conmovedora historia. Eliana Villanueva, una mamá de 25 años, se encuentra en búsqueda de trabajo y para ello escribió su curriculum a mano por falta de dinero para imprimirlo.

“Necesito trabajo URGENTE por mis hijos, puedo medio dia ya sea mañana o tarde. Hoy entregue en el centro por donde mas pude estos cv, los tuve que escribir porque no los podia imprimir por falta de $$ .. Si saben donde presentarlo o tienen trabajo para ofrecerme les pido POR FAVOR que me tengan en cuenta o me ayuden compartiendo esto!!”, escribió la chica en la publicación que realizó en su cuenta de Facebook.

Noticias Relacionadas Primero le pidió a Papá Noel trabajo para su padre y ahora a Los Reyes Magos

El CV que compartió Eliana

Rápidamente, el posteo fue compartido cientos de veces y se hizo viral. Además muchas personas comentaron su publicación con pedidos para puestos de empleos.