Desgarrador posteo de una víctima de Arena al enterarse de su libro

La abogada Filomena Noriega anunció que publicaría las vivencias en prisión que dejó Osvaldo Arena, el karateca sentenciado a 40 años por abuso de menores. El hombre falleció el pasado domingo 26 de enero en su casa, ya que tenía prisión domiciliaria por problemas de salud.

La letrada adelantó que el título del libro que piensa publicar, a pedido del mismo Arena, es: “Memorias de un Sensei en el Penal”. Esto generó gran indignación, principalmente en una de las mujeres que fue abusada, quien al momento de ser sometida por el degenerado tenía tan solo 9 años:

"En #sanjuan los pedófilos escriben libros, y gente como @mariafilomenanoriega lo publica. Osvaldo Arena, profesor de aikido, abuso de mí en el 2007. A mí a muchas otras. Tenía poder el tipo. Respetado profesor de artes marciales. Cagarlo a piñas no era una opción. Descartada. Me acuerdo mí familia asustada. Cómo íbamos a denunciarlo? Ellos asustados.

Ellos asustados porque sabían cómo eran (son) las cosas por San Juan. Sabían que la justicia patriarcal nos expondría, nos cuestionaría, a nosotras, niñas. Nueve años tenía. Que el macho, pedófilo, violador y pederasta, seria protegido por la gente. Porque si hay algo para lo que son buenos es para cuidar al violador, y culpar a las víctimas.

Ellos asustados. Y lograron asustaron a nosotras. De eso no se hablaba. Callaron a quienes podrían haber hablado. Me preguntó a cuántas antes habrán callado como a nosotras. Dos años después, una piba denuncia. Y otra y otra y otra se suman a la denuncia. Fuimos muchas. Fue preso, de viejo. Dicen que en la cárcel lo respetaban. Al pedófilo respetaban. Y que le encontró el lado positivo a la cuestión y no sé qué otra poronga más.

Hace un par de días me entero que murió, me puse contenta saber a Osvaldo Arena muerto, ese no abusa más de nadie. De este ser solo queda su cuerpo en descomposición, y las marcas que nos dejó en el cuerpo. Y el daño psicológico que generó en nuestras cabezas. Ojalá se pudra en el infierno, y que su abogada @mariafilomenanoriega, defensora y cómplice de nuestro violador, lo alcance pronto.

Ojalá te mueras María Filomena Noriega. Ojalá te mueras y sufras un montón antes, por estar removiendo toda esta mierda de nuevo. Por recordarme que nunca nunca nunca me lo voy a poder sacar del cuerpo".