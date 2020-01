Alarmante: una sanjuanina encontró 3 alacranes en su casa

Una vecina sanjuanina encontró tres alacranes en un lapso de 10 días en su vivienda. Fue con uno de ellos atrapados en una botella y no obtuvo respuesta desde los entes municipales, quienes la derivaron al área de medio ambiente. Tampoco hubo respuesta.

Sucedió en Caucete. Mariana señala que luego de exponer al municipio el primer espécimen tuvo que matarlo porque estaba "alterado y con la cola parada". Pasaron algunos días y encontró un segundo, que mató rápidamente porque estaba alterado y amenazaba con su cola. Además según pudo googlear, explica, este altamente venenoso. El tercer espécimen, más chico, ya estaba seco cuando fue encontrado.

Mariana denuncia que no pudo conseguir asistencia o ayuda para erradicar estos arácnidos. "En Caucete no hay un área tratable para ese tipo de casos, tampoco para este tipo de situaciones, tenemos vinchucas y todo eso, pero esto creo que es más importante pero es igual de importante tratar, son animales que buscan agua o lugares frescos, porque no pueden estar al sol, buscas lugar para esconderse, y eso es peligroso", concluyó.