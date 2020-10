La pandemia frenó su trabajo pero se reinventó en su bicicleta

Carlos Carbajal se dedicaba al servicio de canchas de alquiler. La pandemia obligó a frenar el deporte amateur y el lugar donde trabajaba cerró. Ante la necesidad, el santaluceño se reinventó con su bicicleta. 'Decidí no quedarme quieto, buscarle la vuelta y hoy hago delivery personalizado', señaló a Canal 13.

Así comenzó con Delivery Bike, un servicio dedicado a los sanjuaninos, pero principalmente para de la tercera edad. 'Me dedico a llevar papeles, hacer depósitos, pagos y al traslado de mercadería. El objetivo es que en esta difícil situación la gente no se tenga que mover de su casa', indicó.

Si bien el emprendimiento se encuentra en una primera etapa, las expectativas son grandes. 'Sé que hay gente a la que le pueda servir el servicio o el trabajo. La idea es que se pueda sumar el que quiera. Busco que el servicio sea de confianza, que me conozcan, que sepan que puedan confiar y que lo que haya pedido es tomado con total precaución y seguridad', dijo Carbajal.

Comentó que la bicicleta es una parte importante de su vida. 'Conozco de arreglos, de bicicletería, entonces decidí aprovechar eso, usarla, explotarla, no iba a quedarme a dejar que la pandemia me mate de hambre. De paso ayudo a que la gente se quede en su casa, que no se exponga, sobre todo los abuelos', concluyó.

Carbajal comentó que para trabajar tiene en cuenta cada cuidado sanitario que se necesita. 'Tomo todos los recaudos para que sepan que se puede confiar', añadió. Cualquier interesado en colaborar con este emprendimiento puede hacerlo al 264-5732722.