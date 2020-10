Cómo combatir la ansiedad a la hora de comer durante la pandemia

Muchos sanjuaninos han comenzado a sufrir de ansiedad en los últimos meses, debido a distintas situaciones que provoca la pandemia. Este fenómeno ha provocado que estas personas comiencen a comer demás a lo largo del día y suban de peso de manera descontrolada. Acerca de este tema Yanina Soto, nutricionista de la provincia, dio las claves para combatir este problema siempre aclarando que lo principal es identificar que es lo que nos causa este sentimiento.

La nutricionista Yanina Soto contó cómo se puede combatir la ansiedad, que nos genera tanto desorden en nuestra alimentación diaria. La especialista contó que hoy en día, debido a la pandemia, hay muchas cosas que nos pueden desatar este sentimiento en nuestra vida y tenemos que tomarnos el trabajo de identificar que es.

"Hay que frenar y decir: 'que me esta provocando esta ansiedad hoy en día?' Si son problemas económicos, miedo por un familiar que esta internado, si es porque me tengo que quedar aislado, etc. Todo esto nos genera ganas de comer", declaró las profesional en comunicación con Canal 13.

Para poder solucionar este problema la nutricionista dio dos soluciones que deben tomarse en cuenta. La primera de ellas es llenar nuestra heladera de verduras y frutas, ya que eso va a permitir que cuando se produzcan estos "ataques de hambre" fuera de horario siempre tengamos una opción saludable a mano. Todo cambio en la alimentación debe complementarse con actividad física.

La segunda solución para este problema de ansiedad es saber ordenar las comidas. Cumplir con un desayuno fuerte, un almuerzo saludable y una cena muy ligera. Soto cuenta que un hábito que tienen muchas personas, el cual debería cambiarse, es que la última comida del día sea demasiado pesada.

Esto va a provocar que las calorías que se hayan consumido prácticamente no se quemen y hasta puede llegar a provocarnos, una subida de presión o de azúcar mientras estamos durmiendo. Debido a esto la profesional expresó que nuestra comida más fuerte del día debe ser el desayuno y debería constar, por ejemplo, de los siguientes alimentos: