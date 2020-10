Este miércoles se hará oficial la vuelta del turismo interno en San Juan

Este miércoles 28 de octubre la ministra Claudia Grynszpan hará oficial el regreso del turismo interno en la provincia de San Juan. Como mencionaron las autoridades de este sector anteriormente, los intendentes de cada uno de los departamentos tendrá la libertad de decidir si ven con buenos ojos formar parte de esta medida o si prefieren no hacerlo.

Según lo que asegura el medio Diario de Cuyo durante este miércoles quedará oficializada la vuelta del turismo interno en San Juan, con una serie de restricciones que deberán cumplirse estrictamente. La máxima autoridad de este sector, la ministra Claudia Grynszpan, firmará la resolución ministerial correspondiente.

Grynszpan contó que esta decisión llega en un contexto donde las autoridades están buscando retomar un turismo nacional. Como declararon en más de una ocasión los representantes de este sector, esta medida dependerá puramente del status sanitario de la provincia y de cada uno de los municipios.

Sumado a esto se aclaró que cada intendente tendrá la libertad de decidir si su departamento se suma a esta medida o no lo cree conveniente por el momento. Si los jefes comunales determinan apoyar este regreso, el turismo podrá retomarse pero siempre teniendo el límite del 50% de la ocupación de los hospedajes. Finalmente Grynszpan aseguró al medio anteriormente mencionado que esta limitación no afectará a las cabañas de la provincia, ya que para ellos si una familia viaja junta en un auto no tendría sentido que duerman separados.