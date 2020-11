'Nano' Rodríguez y su pasión por la música: 'nací cantor y voy a morir cantor'

Este martes 10 de noviembre se conmemora el Día de la Tradición en toda la República Argentina. En este marco el popular cantante sanjuanino "Nano" Rodríguez, pudo exteriorizar el gran amor que siente por la música en esta jornada tan especial para el país. El folclorista expresó que esto para él no es un hobby "nací cantor y voy a morir cantor".

Rodríguez contó que gracias a todos estos meses en que no ha tenido ninguna presentación, ha podido confirmar que él vino a este mundo para poder entonar canciones con su voz tan característica. "No trabajo desde Marzo, esto es mi vida. Para mi no es un hobbie, yo tengo que cantar porque nací cantor y voy a morir cantor. Esta fue mi manera de llegar al mundo y va a ser la forma de irme, con una guitarra debajo del brazo", expresó el artista.

Actuando en consecuencia con este pensamiento el folclorista reveló que ha continuado trabajando en pandemia, si todo sale bien, podrá lanzar su nuevo disco el próximo 12 de diciembre. "Estamos trabajando en un protocolo para realizar la presentación de un disco, es el paso más grande que he dado en mi carrera. Queremos presentarlo en San Juan el próximo 12 de diciembre. Queremos volver a la cena show, esperemos que nos den el ok", reveló.

Siguiendo en la misma línea "Nano" contó que prácticamente todos los días se pone a tocar su guitarra, a pesar de la emergencia sanitaria. Es más el vocalista expresó que este Día de la Tradición estuvo "guitarreando" toda la mañana y adelantó que seguramente disfrute de una asado con toda la familia para poder celebrar esta fecha de alguna manera.

"Hoy día si o si se come un asado en mi casa. Estuve guitarreando desde la mañana, recordando esas canciones que nos cantaban de chiquitos y que no debemos olvidar. Es un día para reencontrarse con todo lo que significa ser gaucho. No hay que olvidarse de donde uno viene porque la tecnología, por mas que hoy en día nos sirve, en estas fechas tenemos que poner los pies en la tierra y recordar de donde venimos", sentenció.