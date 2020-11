Regalías mineras: aseguran que Iglesia nunca usó recursos para gastos corrientes

El pasado jueves se generó una polémica ya que los diputados iglesianos se abstuvieron de votar sobre el proyecto que trataba de una modificación al destino de las regalías mineras. Acerca de esto uno de los protagonistas de estas situación, el parlamentario Mauro Marinero, expresó que tomó esta decisión para actuar en consecuencia de lo que le pedía su comunidad, argumentando que Iglesia nunca utilizó este dinero para gastos corrientes.

El jueves 5 de noviembre todas las miradas se posaron sobre los diputados Enrique Daniel Montaño y Mauro Marinero, ya que ambos decidieron no votar sobre el proyecto que buscaba modificar el destino de las regalías mineras. Cabe destacar que esta propuesta fue una de las definiciones del pasado Acuerdo San Juan, por lo que sorprendió esta actitud.

En relación a este tema Marinero declaró en comunicación a Canal 13, que cree que hay varios sectores que están equivocados en su pensamiento sobre el uso de las regalías mineras. "A mi me parece que se han equivocado en cuanto a la consideración desde distintos sectores, fundamentalmente desde la Cámara Minera. Originalmente la ley dice que lo que le corresponde al municipio no debe ir a gastos corrientes y es lo que se ha hecho en Iglesia, nunca hemos utilizado los recursos de regalías mineras para gastos corrientes", aseguró el ex intendente de dicho municipio.

Siguiendo en la misma línea el parlamentario expresó que si hubieran usado ese dinero de manera indebida, habrían mantenido la cantidad de empleados de planta permanente. Sin embargo él afirmó que en el año 1995 habían 241 trabajadores en este sector y ya en en 2015 sólo habían unos 138. "Si nosotros hubiésemos utilizado eso para gastos corrientes, hubiéramos aumentado la planta permanente por ejemplo", dijo.

Posteriormente Marinero reveló que tomó la decisión de abstenerse debido a un pedido de su comunidad y para mantener una coherencia cuando este proyecto se puso sobre la mesa en el año 2007. "En mi caso fui consecuente con la decisión del año 2007, cuando el proyecto fue impulsado por el legislador provincial Mario Capello y fue sancionado el 29 de noviembre. En ese momento el diputado departamental, Guillermo Alonso, se abstuvo de votar", recordó.

Finalmente el diputado reveló que otra de las razones de su no participación, fue el pedido del pueblo iglesiano. "Esta muy atenta la comunidad, cuando tomo estado parlamentario esta propuesta de las distintas modificaciones se viralizaron rápidamente y la gente nos pedía que fijemos posiciones en función de lo que le conviene a la comunidad. Yo he respondido a la comunidad iglesiana que esta muy activa", sentenció.