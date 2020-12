Renació un clásico de los boliches, que inmortalizó las noches sanjuaninas

En medio de la pandemia, renació un clásico de la noche. Se trata de Actitud San Juan, la página web que imortalizó lo que pasaba en las discotetas de la provincia a principio de siglo. A través de un nuevo formato en Instagram, apuesta a mostrar las postales de los bares sanjuaninos.

Su mentor, Fer Ruiz Saffe, detalló en el Diario de Canal 13 que cada bar tiene su feed, que es una publicación de 10 fotos, además de las historias que se publican en tiempo real. 'La intención es involucrar a locales de comidas y shows rooms aprovechando la explosión de Instagram', agregó.

Por otro lado, repasó sus inicios cuando comenzó como un hobby en su barrio y se expandió en toda la provincia. 'En ese momento la mayoría de los cyber tenían nuestra web abierta o como página de inicio, fue algo muy loco que con el tiempo caí. Fue muy popular', recordó.

¿Cómo inició la idea de sacar y publicar fotos?

En el 2005 comencé con delcarmenweb.com.ar que empezó como una página de barrio y después empezamos a sacar fotos en boliches como Luna Morena, Hugo y demás. Al comienzo era en mi barrio, que es el barrio Del Carmen en Capital. Sacaba fotos en juntadas de mis amigos, a escrachos y cosas así.

Después les sacaba a amigos que me encontraba cuando salíamos, luego a conocidos que eran de otros barrios como el 25 de Mayo, el SMATA, y así se empezó a expandir. Comencé a sacarle fotos a otra gente, a ir a otros boliches y se sumó como socio un amigo que me ayudaba a sacar en otros lugares.

Entonces dejé de lado el barrio y empezamos a ir a tres o cuatro boliches, después a El Palomar en verano, a la Plaza 25, y así sucesivamente. Se empezó a expandir y se sumaron otros amigos, entonces ya lo hicimos un poco más serio y fuimos sumando más boliches.

¿Cuándo surgió Actitud San Juan?

En el 2008 pensé en despegarme del barrio Del Carmen, la web era muy conocida pero la idea era abarcar con un nombre más general. Ahí fue cuando se me ocurrió Actitud San Juan. Pegamos onda con los bolicheros, con la Cámara de Discotecas, y empezamos a sacar fotos en todos los boliches, bares, shows, eventos, era un poco más serio, más formal.

Desde el 2008 al 2012 fue Actitud San Juan como página web, pero en ese momento se implementó Facebook acá en San Juan. Cada boliche contrató a su fotógrafo entonces eso como que nos mató un poco. Sumado a otras situaciones personales, preferí dejar de existir como página estando allá arriba y no porque no la visitaba nadie.

En ese momento la mayoría de los cyber tenían nuestra web abierta o como página de inicio, fue algo muy loco que con el tiempo caí. En ese momento no tenía noción de qué tan conocida era, fue muy popular.

¿Qué hiciste hasta que nació este nuevo formato?

Desde el 2012 hasta ahora me dediqué a otras cosas, hoy en día también estoy con una marca de ropa donde personalizamos gorras y remeras. Ya no hago fotos, pero siempre he estado haciendo cosas relacionadas al diseño o manejo de redes sociales.

Con Actitud San Juan hemos vuelto con un grupo de amigos en el cual yo no me involucro mucho sino que doy ideas. Y ahora con este tema de la pandemia se me ocurrió hacer el mismo formato pero en Instagram.

Hay otras limitaciones porque se puede subir un feed con 10 fotos por lugar nada más. Cada bar tiene su feed, que es una publicación de 10 fotos y jugamos con las historias también.

¿Cómo ingeniaste esta nueva idea?

Esta nueva idea surgió al ver que abrieron los bares y que no estaban sacando fotos, ni nadie había hecho un perfil de Instagram con todos juntos. Se me ocurrió esto porque siempre mi idea es hacer cosas que otros no hacen.

Si sigue saliendo todo bien y sumamos seguidores, la intención es involucrar a locales de comidas y shows rooms aprovechando la explosión de Instagram. A partir de eso fue que dijimos 'probemos a ver si podemos hacer lo mismo que la vez pasada'.

Es algo nuevo así que no sabemos si va a funcionar pero por lo menos todos los bares a los que les hablamos se prendieron. Estamos viendo qué otras cosas hacemos para llamarle la atención a la gente, que es el consumidor de esto.

¿Cómo funciona la nueva Actitud San Juan?

Por ahora en el equipo son tres chicas fotógrafas y otro chico y yo que acompañamos y vamos haciendo historias. Ellas son quienes sacan las fotos que van a la publicación.

Los viernes por ejemplo con una chica vamos a unos siete lugares de la Libertador y otra compañera hace otros cuatro bares fuera de la Libertador.

Y el sábado vamos a otros cuatro lugares fuera de la Libertador. De los bares del viernes subimos cinco ese día y el resto al otro día, y las del sábado las subimos el domingo.

¿Cuál es la expectativa?

La expectativa es lograr que sea una agenda digital de la noche y después agregarle locales de comidas y shows rooms. Queremos que la gente entre y vea las mejores opciones de bares y locales.

La idea es que haya promociones, publicidades, hacer 'vivos', sin saturar las herramientas de Instagram. Como si fuera una agenda en la que puedan comparar por ejemplo lugares para ir a comer.