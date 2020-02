La intimidad de la pareja de policías del momento

Leonel Cajas y Daiana Álvarez darán el si después de que el agente de la Policía de San Juan, integrante de la Banda de Música, como Daiana, le propusiera casamiento en uno de los escenarios de la Fiesta Nacional del Sol en la noche inaugural mientras actuaban, uno de los tantos toques de color y sentimiento que tuvo la noche del martes en la fiesta.

Ambos efectivos de la Policía cantan en la Banda de Música y contaron a Canal 13 sobre su historia de amor que seguramente quedará sellada el año que viene, cuando planean casarse después de la original y arriesgada propuesta de Leonel.

Aseguran que su amor nació en la secundaria, época desde la cual se conocen y después formaron pareja y ya están juntos hace 6 años. Fruto de ese amor nació una nena que tienen en común. Leonel contó que sabía que la banda de música iba a interpretar el tema de la banda sanjuanina Omega “Mi razón de ser” y es un tema muy especial para la pareja por lo cual decidió hacerle la propuesta.

“Es difícil, pero el amor todo lo puede”, dice emocionado delante de su novia, “me alegra que me haya dicho que sí, estaba muy decidido asique no me costó tanto”, dijo el efectivo con un brillo especial en los ojos mientras ella le devuelve la mirada con una sonrisa.

Daiana destacó que “no me lo esperaba, no me lo imaginaba”, “por eso me sorprendió”.

Él es tecladista de la División Banda de Música y Daiana ejecuta la flauta traversa aunque Leonel reconoce que en el momento de la propuesta se “transformó en cantante” ya que por amor “uno hace cualquier cosa”. Ambos manifestaron estar agradecidos a toda la Policía de San Juan por entender la situación y apoyarlos.

Leonel cerró convencido diciendo que insta a la gente “a comprometerse por el amor” a lo que Daiana respondió conmovida “vamos a ser muy felices”, fundiéndose en un abrazo con su novio.