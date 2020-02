Un drama familiar espera respuesta de la Justicia: ¿abuso o falsa denuncia?

"En abril van a ser seis años que no veo a mi hija", dijo Emilio Laciar con un nudo en la garganta, delante de la cámara de Canal 13. Todo ese tiempo ha transcurrido esperando una respuesta definitiva de la Justicia sanjuanina, que resuelva si efectivamente es culpable o inocente. Y, lo más importante: si puede o no reencontrarse con la niña.

Su ex mujer y madre de la pequeña le hizo una gravísima acusación. "Me hizo una denuncia por supuesto abuso. Mi nena tenía tres años en ese tiempo. Fue porque me separé de ella y rehice pareja nuevamente. Cuando ya llevaba un mes de que ya no la veía, me hizo la denuncia", aseguró Laciar.

Noticias Relacionadas Abuelas en lucha: no pueden ver a sus nietos y luchan con sus hijos para recuperarlos

"No se comprobó nada. El médico legista dio negativo, la Cámara Gesell también dio negativa. Pero bueno, la Justicia se tarda mucho en resolver. Ahora me elevan a juicio después de cinco años y medio", explicó el padre.

"Explicaciones no me dieron ninguna. En el Cuarto Juzgado de Instrucción está la causa. Ahora tengo que esperar nomás la fecha y ver cómo resuelven. Ella no tiene ninguna prueba en contra mío. Estos años han sido fatales para mí. Yo no podía ni conseguir trabajo", continuó.

Noticias Relacionadas Hombres con pañuelos: la historia de la Ola Verde Fluo que se instaló en San Juan

Consultado por el cronista de Canal 13 sobre el tiempo transcurrido sin poder compartir los días con su hija, Laciar contó: "hace dos días atrás por casualidad pasé y la vi, porque mis padres viven cerca de su casa. La vi y realmente fue algo que me dio las fuerzas para en este 2020 darle con más pilas que nunca. Ganas de verla, abrazarla, decirle que papá siguió luchando por ella y que no voy a aflojar nunca".