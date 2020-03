¿Cómo deben abordar los medios de comunicación un femicidio?

En los últimos años se ha visto evidenciado el tratamiento muchas veces erróneo en los medios de comunicación en casos tan sensibles como femicidios, violencia de género o los que involucran a menores, es por ello, que en el marco de una nueva conmemoración del día Internacional de la Mujer, Canal 13 le consultó a la periodista Natalia Caballero del diario digital Tiempo de San Juan, sobe el correcto abordaje de estos temas.

Caballero dice que ha sido una serie de desafíos que hemos tenido los periodistas por los distintos abordajes que tenemos que realizar y que estamos aprendiendo a realizar de problemas tan importantes como femicidio, y señala la incorrecta forma de un término que los comunicadores usaron mucho en el pasado e inclusive se sigue usando en algunos casos: Yo tenía una tapa de un medio de comunicación de 1986, en el cual se hablaba de crimen pasional, este término no es tema que se haya abordado solamente en 1986, siguió en la década del 90, en la década del 00 e inclusive hoy vemos esta clase de títulos en los medios de comunicación”

La periodista dice que se debe tomar mucha responsabilidad a la hora de abordar un femicidio o un caso de violencia de género, “el abordaje tiene que ser complejo, tiene que ser especifico y tiene que tener en cuenta, específicamente, el sistema patriarcal que oprime a las mujeres y que termina en sus formas máximas de violencia machista con el crimen de una mujer, desde el respeto y siempre tratando de ayudar, de educar”

Además, Caballero destaca de “muy importante ” el hecho de poner placas en donde “el que se quiera involucrar pueda denunciar cada caso de violencia que conoce”, para luego afirmar que tanto ella como comunicadora, como muchas mujeres y hombres, ““aprendemos todo el tipo porque nos estamos deconstruyendo, sobre todo los que no venimos con esta generación centenial que ya tienen algunos conceptos incorporados”

Un caso que sin lugar a dudas marcó a la sociedad sanjuanina, y obligó a la comunidad periodística a tener otro grado de responsabilidad para su tratamiento, fue el de Brenda, que lamentablemente la encontraron asesinada por su x pareja presuntamente según indican todas las pruebas hasta el momento, Caballero dice que “aprendimos mucho porque dimos por cierta una sola fuente, y eso fue clave, dimos por cierto que ella había escapado por campo traviesa, tras haber sido descubierta por su marido con una amante, este tema nos llevó al periodismo a realizar un replanteo profundo sobre el tratamiento de estos temas”

“Aprendemos constantemente, no solamente en los casos de femicidios, sino también en los casos de violencia, el abordaje de los temas en los que están involucrados menores” dice la periodista.

“No nos callamos más”, es la frase que Caballero eligió para sintetizar este m omento de lucha de las mujeres, “creo que las mujeres no nos callamos más y estamos en un punto en que nos hemos unido en alguna manera a la lucha feminista y al pluralismo feminista que viene en el siglo XXI asique me parece que no nos callamos más yo creo que es básicamente la consigna”