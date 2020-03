Cuidado: Cómo prevenir el contagio de coronavirus en cajeros automáticos

En medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, miles de personas, acuden diariamente a cajeros automáticos en todo el país. Esta situación, podría poner en riesgo la salud de la gente, si no se toman las precauciones necesarias para prevenir el contagio de la Covid-19.

Noticias Relacionadas El Gobierno de San Juan aclaró con qué permiso se puede circular

La Organización Mundial de la Salud, informó que la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.

Sin embargo, las partículas del virus, pueden sobrevivir durante diferentes periodos de tiempo en distintas superficies y materiales. Un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine, concluyó que el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de coronavirus, puede vivir en el plástico y acero inoxidable hasta 72 horas, en cartón hasta 24 horas y en cobre hasta 4 horas.

Noticias Relacionadas Así podés conseguir el Certificado de Circulación

Ante esta situación, es importante tomar las precauciones adecuadas, al momento de operar en las terminales automáticas. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, recomendaron:

Respetar la distancia de un metro entre personas al momento de hacer filas en los cajeros automáticos.

Evitar tocarse la cara, nariz, boca u ojos con las manos luego de operar en las maquinas.

Una vez que se realizó la extracción, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel.

Aglomeraciones y largas filas en cajeros de San Juan

Desde la Asociación Bancaria, aseguraron que el Banco Central de la República Argentina, intimó a los bancos a realizar tareas de limpieza y desinfección en los cajeros automáticos e intensificar las medidas de emergencia. Lo cierto, es que muchas entidades no realizan ningún tipo de desinfección ni tareas de limpieza en los cajeros, pese a la queja de los clientes que asisten a realizar gestiones a las terminales.

En el caso de la provincia de San Juan, muchos televidentes de Canal 13, alertaron sobre la falta de estas medidas de prevención en distintos cajeros de distintas entidades bancarias. Ante esta situación, algunos bancos comenzaron a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el Banco San Juan, colocó cintas en el piso para que las peronas respeten la distancia recomendada por los expertos.

Marcas en el piso para respetar las distancias

En otras ciudades del país, realizan tareas de desinfección en veredas y calles y también en el interior de las sucursales ante la emergencia sanitaria.