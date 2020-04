Protocolo PAMI: así funciona el sistema de vacunación a jubilados

Tras varios meses de espera, Marzio Meglioli fue designado como el nuevo director ejecutivo de PAMI. El reconocido gerontólogo será el encargado de reemplazar a Julio Pascual en la obra social de los jubilados. El flamante funcionario dialogó con Canal 13 y dio detalles del protocolo que llevan a cabo para el funcionamiento del sistema de vacunación antigripal. "Se está trabajando de la misma forma que cuando ocurrió la gripe anterior, por lo general nadie quiere vacunarse y cuando pasan estas cosas quieren todos", afirmó.

En este sentido, detalló que hay un cronograma por finalización de documento (este martes le toca al 8), por el cual deben regirse para ir a la farmacia. "Lo ideal es que antes llamen a la farmacia para consultar el stock pero no nos han informado faltante así que deberían tener", agregó.

Meglioli ratificó que están funcionando las recetas para enfermos crónicos, las cuales se deben mandar a través de una foto por WhatsApp al médico de cabecera y en no más de 72 horas se les hace la firma digital para que puedan ir a la farmacia a retirar el medicamento. "No se puede pretender el medicamento de un día para otro, es decir no hay esperar a que se acabe para solicitarlo", explicó.

El flamante director del PAMI expresó que justo le tocó asumir cuando estamos en un momento de contingencia complicado, sobre todo por la pandemia mundial, pero que gracias a Dios, con la colaboración de todos los empleados, se está haciendo el trabajo con muchas ganas. "Nos está yendo muy bien con eso", sostuvo. Cabe destacar que la obra social está atendiendo con turnos telefónicos llamando al 138 o al 0800 222 7264 (PAMI).