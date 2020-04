Empleados de la construcción en cuarentena: "Queremos que cobren sus salarios"

El secretario general de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, se refirió a la actualidad del sector de la construcción en el marco de la cuarentena obligatoria, por la emergencia sanitaria para prevenir el coronavirus.

Noticias Relacionadas Definieron el filtro para quiénes cobrarán el bono de $10.000

Cabello, habló con Canal 13 sobre quienes desarrollan sus tareas en las minas. “Ellos trabajaban 14 días por 7 de descanso. Se les pagaban los 14 días y los 7 de descanso no se pagaban. Ahora no es la novedad. El trabajador solo cobra por los días que está arriba. Los de descanso no se cobra”, explicó.

Ante el aislamiento que rige en todo el país, el dirigente, señaló que “no hay gente suspendida. La mayoría fueron despedidos por 30 días, que es el tiempo que va a estar parada la mina por la cuarentena. A ellos se les paga el fondo de desempleo para que puedan subsistir con ese dinero hasta que sean contratados de nuevo”.

Noticias Relacionadas Con un solo caso confirmado, todavía no hay circulación de coronavirus en San Juan

“En esta semana vamos a ajustar este tema porque todos los días salen resoluciones. El Gobierno decreto la prohibición de los despidos y, si lo hacen, tiene que pagarles por lo menos 8 horas. Todo se va a ajustar en esta semana”, aseguró el líder de la CGT en la provincia.

Cabello, dijo que mantuvieron conversaciones con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, y pidieron que los trabajadores cobren sus salarios. “No pueden estar sin cobrar, queremos que cobren”, aseguró el sindicalista.

Cabe recordar que el sector de la construcción fue considerado un servicio esencial en el decreto presidencial que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.

El Gobierno Nacional, también decretó el 1 de abril, la prohibición de despidos por 60 días. Y creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. El mismo, consistirá en la obtención de uno o más beneficios, entre los que se encuentra la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, la Asignación Compensatoria al Salario, el REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria y el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo.

Sin embargo, el freno de la actividad en la actividad, mantiene preocupados a los trabajadores. Cabe señalar que la obra pública, quedó excluida de los beneficios del gobierno en materia de la nómina salarial, reducción de aportes patronales y otros. No así el sector privado de la construcción.