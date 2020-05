El crudo testimonio de una familia aislada por el cuarto caso

Fue un 5 de mayo. El Covid-19 era un tema que quizás leían en la web o veían por televisión. Luis Martí se dispuso a acompañar a su esposa a la reumatóloga. Asistieron y fueron recibidos con las medidas adecuadas. Barbijos, guantes, sin contacto físico y hasta la distancia sanitaria. 'Solo íbamos a que me hiciera una receta para los remedios de mi señora, por la dolencia que tiene, nunca íbamos a pensar que estaba infectada', señaló el padre de familia en Banda Ancha.

Días más tarde se conoció que la reumatóloga estaba infectada. 'El nexo se produce el día 5, y el 17 nos enteramos que la doctora tenía coronavirus, obviamente nos pusimos en alerta porque es la doctora de mi esposa. Pasados 14 días, el 19 de mayo, llegó la gente de Salud Pública por nuestro domicilio intimándonos con una orden judicial de (juez Alberto) Caballero para dejar el domicilio', acusó Martí.

El procedimiento fue el mismo que en el resto de los casos. La familia subió a una combi, la cual transitó por varios puntos de la provincia buscando a otros 'casos sospechosos'. 'Recogieron a 9 personas, además de nosotros, y fuimos al Hotel Ischigualasto, que estaba a medio construir. Encontramos muchas deficiencias, falta de agua caliente, falta de calefacción, no tenía medidas de higiene, nunca nos tomaron la temperatura, nunca hubo una revisión al ingresar', denunció el padre de familia.

Luis Martí comentó en Canal 13 que allí estuvieron durante varios días esperando alguna comunicación, cuestión que se concretó recién el tercer día cuando recibieron a agentes sanitarios para realizar el hisopado. 'La asistente social solo nos avisó que el día 21 íbamos a hacer la prueba y el 23 nos dijeron que dio negativo. Para ese entonces habían pasado 18 días del contacto con la doctora', apuntó.

'Estamos incomunicados, no tenemos notificaciones de nadie, no nos visitaron ni nos dieron ninguna indicación, alguien que nos diga -señores, ustedes van a estar tantos días, vamos a hacer esto-', expresó indignado. 'Gracias a Dios estamos bien, yo quiero dejar un precedente para que a nadie le pase, hemos agotando todas las instancias y decidimos hacerlo público porque no tenemos respuestas', concluyó.