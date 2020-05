Cómo están trabajando las empleadas domésticas bajo el protocolo en cuarentena

Una de las actividades exceptuadas para volver a la actividad en plena cuarentena obligatoria es la de las empleadas domésticas. Una de las representantes de las Trabajadoras de Casa de Familia, Estela Maris Salazar, contó el pasado miércoles en Canal 13, que las empleadas domésticas están cumpliendo con el protocolo exigido por Salud Pública para poder realizar su trabajo.

Un solo sector del rubro nunca dejó de trabajar en el confinamiento obligatorio. Se trata de la categoría 4, que se encarga del cuidado de enfermos y niños menores. Hace más de 15 días todas las categorías pudieron volver a trabajar, respetando el protocolo. Salazar, detalló los puntos a respetar, tanto por el empleado, como por el empleador. “El trabajo debe realizarse en una casa, como habitualmente lo hacemos, el uso del barbijo y guantes para realizar cualquier actividad, la colocación de un trapo en la puerta con lavandina, sumado a la ropa adecuada para trabajar”

La referente de las trabajadoras señaló que se está cumpliendo en un gran porcentaje, según lo que le indican las demás compañeras. “Esto no es hoy no me pongo mañana sí, porque si llevamos el virus de la calle a nuestras familias o viceversa, es un problema”.

Por otro lado, Salazar aseguró que todos los elementos para el cuidado personal de la trabajadora (barbijo, guantes), debe ser entregado por el empleador. “También nosotras debemos tomar los recaudos pertinentes llevando los guantes y barbijo desde la casa”, afirmó.

Uno de los problemas que está teniendo el incumplimiento necesario de uno de los puntos del protocolo establecido para que se pueda llevar la actividad a cabo, es que la trabajadora no asista a su trabajo en colectivo. Salazar contó que un 90% de las empleadas domésticas debe recurrir al transporte público para llegar al puesto de trabajo (en algunos casos son hasta dos colectivos). “Las empeladas de casas particulares tenemos un descuento del 40% en cada pasaje, entonces por eso nos conviene manejarnos en colectivo”.