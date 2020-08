Dolor en Unión de Villa Krause tras la muerte de un reconocido hincha

Durante la mañana de este día miércoles 19 de agosto, el presidente del club Unión de Rawson, Rony Peña, dialogó con Canal 13 durante el programa Banda Ancha donde contó quién fue Germán Rodolfo Navas Rodríguez, uno de los dos hombres fallecidos en el trágico incendio producido en el Barrio Residencial.

Peña manifestó que a Navas lo conoció cuando se desempeñaba como dirigente del club rawsino y él era jugador. El presidente actual de Unión comentó que siempre mantuvo una relación cordial y que el hombre cumplió dentro del club con una política muy amable.

"Es una noticia desagradable, he hablado mucho con él, era una persona muy buena. En este momento se me viene la imagen de el cuándo yo le pedía el pase, y él me dijo ‘no Peñita, nosotros no le vamos a dar el pase porque eso lo debe pagar el club que lo quiera contratar'. Navas era un hombre de dialogo, y él valoró mucho mi labor como jugador", explicó.

Luego, Peña indicó que seguramente como club van a difundir dónde se llevará a cabo el velatorio y buscarán agasajarlo de alguna manera. Asimismo, dijo que no recordaba alguna obra importante que haya dejado a nivel institucional al momento de la llamada telefónica.

Para finalizar, el presidente de Unión recordó otra anécdota en particular que mantuvo con el fallecido Navas: "En el año 86 cuando Unión estaba pasando un gran momento pero yo no era parte del plantel. Yo quería jugar y le pregunte porque no me convocaban, el me respondió si nosotros te llamamos a jugar, tu mamá nos hace un juicio porque ella quería que estudiara", concluyó.