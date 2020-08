Los motivos por los que Garbarino eligió a Romarión como compañero de fórmula

Si bien las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fueron suspendidas por las restricciones en el marco de la pandemia por el Covid-19, la política universitaria sigue su curso hasta que se puedan desarrollar las elecciones. Dentro de este contexto, la decana de la Facultad de Filosofía, Rosa Garbarino, quien buscará ocupar el máximo sillón del Rectorado, definió a su compañero de fórmula: el ingeniero Ricardo Romarion.

Bajo este contexto, Garbarino dialogó con Canal 13, donde explicó que desde hace un año y medio tenían cerradas las candidaturas y la fórmula. "Empezamos a construir un proyecto con la idea de dar a conocer nuestra propuesta. Luego llegó la pandemia y nos detuvo lo que habíamos planteado", dijo la decana.

Sobre su compañero de fórmula, Garbarino mencionó que Romarion, quien se desempeña como consejero de la Facultad de Ingeniería, es una persona de gran trayectoria. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo, queríamos tener una fórmula que no genere fricciones", expresó.

"Creo que siempre hay que priorizar lo institucional, pero hay que defender la formula. Históricamente ha habido fricciones entre los rectores y vicerectores, pero esta vez trascendieron mucho los roces de la fórmula actual. Si nos toca ganar, trataremos de trabajar de la mejor manera", amplió.

De esta forma, ya son dos las listas completas para los principales cargos en la casa de altos estudios, dado que la primera que se había lanzado era la dupla conformada por la hoy vicerrectora Mónica Coca y el titular de Ingeniería, Tadeo Berenguer. Los otros postulantes (el secretario de Obras de la UNSJ, Jorge Cocinero, y el decano de Arquitectura, Roberto Gómez) aún no definen a su vice.

Propuesta post-pandemia: Universidad pública, gratuita, laica e inclusiva también

La actual decana de la Facultad de Filosofía y candidata a rectora manifestó que en la universidad deben defender mucho la inclusión y la Universidad pública. "Esta pandemia nos dejó una brecha muy grande entre los que sí tuvieron un acceso a la virtualidad pero hay un 40% que no pudo acceder a las clases", señaló.

Asimismo contó que desde la fórmula plantean la inclusión a nivel socioeconómico, con becas, comedores, tutorías, etc. "A veces hay alumnos que no avanzan pero porque no tienen las herramientas o el apoyo que necesita. Nosotros buscamos que el alumno permanezca en la Universidad pública y luego se reciba", concluyó.