La paradoja de que 'en el campo hay trabajo pero falta mano de obra'

Este viernes, el presidente de la Asociación Viñateros, Juan José Ramos, pasó por Banda Ancha y expresó su preocupación por la falta de mano de obra en el campo."El problema es que la gente que está en zona de los viñedos no son agrícolas", dijo.

Se acerca la etapa del brote, y los viñateros deben comenzar a evaluar la mano de obra que necesitan para levantar las cosechas. Por este motivo Ramos expresó la preocupación que tienen en el sector, ya que afirmó que en el campo hay trabajo pero falta mano de obra.

Según explicó el presidente de la Asociación Viñateros, el problema que tienen es que la gente que está en zona de los viñedos no son agrícolas. "Hay gente que necesita trabajar y las llevas pero no duran un día porque no soportan los mosquitos o trabajar con las gamelas. Este trabajo está adecuado para la gente que lo viene haciendo desde temprana edad", agregó.

En ese sentido, Ramos señaló que hay gente en San Juan que le gusta trabajar en el campo. Por eso, desde el sector vienen pidiendo que se hagan más viviendas en el campo, así hay más mano de obra. Asimismo indicó que la gente que tiene plan social, les complica las posibilidades de legalizarlo.

"Los trabajadores se niegan a dar los documentos o presentan otros para no perder las asignaciones. Si tienen un trabajo temporario se encuentran condicionados, ya que no quieren perder el plan social", enfatizó.

Ramos expresó que se deben dar las condiciones de aplicación adecuadas para una distribución en la cadena de valor adecuada. "Creo que tenemos condiciones para generar para mejorar sustancialmente los ingresos nuestros. Nuestra cosecha, al igual que la de Europa venían bajas", explicó.

El viñatero aseguró que la situación de la pandemia le favoreció al sector porque potenció el consumo interno. "La exportación se vio beneficiada por la baja cosecha europea. En San Juan no vamos a poder cumplir con las expectativas de exportación de mosto, seguramente lleguemos a diciembre prácticamente sin stock al ritmo que estamos exportando", amplió.

Luego, antes de finalizar la entrevista, Ramos quiso brindarle un consejo a los productores del sector. "Vendan de a poco, vamos a seguir insistiendo, va a haber un excedente para el primero de junio. Estamos tratando de establecer una norma, si hay más de 300 millones que es el stock técnico, se posterga. Si hay 300 millones, se libera el primero de junio", comentó.

"Necesitamos esta política de distribución y equilibrio que nos prometió el Gobierno Nacional. Ahora que pudieron arreglar una buena parte de la deuda, vamos a poder respirar. Creo que el gobierno hizo un buen arreglo de la deuda, entonces se puede planificar políticas, la expectativa es que vendan de a poco porque el mosto va subiendo todas las semanas, al igual que vino pero de forma más lenta", concluyó.