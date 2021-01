¿Presencialidad o virtualidad?: el deseo de los docentes universitarios

Todavía no se define cómo se dará el regreso a clases en la Universidad Nacional de San Juan. Uno de los temas centrales es si se dará de manera presencial, continuarán de manera virtual solamente o se implementará la bimodadlidad. Acerca de esto el secretario general de ADICUS mencionó que la mayoría de sus afiliados prefieren un equilibrio entre ambas.

Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, se habló acerca del deseo de los docentes a la hora de volver a clases. Si bien el próximo martes 2 de febrero comenzará la rueda paritaria, se mencionó no está dentro del temario a tratar cómo se desarrollará este regreso a las aulas.

"Vamos a plantearlo nosotros porque hay distintas propuestas de la universidad. Sabemos que incluso la semana que viene el curso de ingreso arranca de manera virtual pero no nos han convocado para esos temas, así que vamos a plantear algunas cuestiones ahí en la paritaria pero no esta en el temario de discusión. Vamos a pedir que se haga otra reunión", expresó el dirigente.

Siguiendo en la misma línea Barcelona contó que fue lo que le manifestaron los afiliados a esta asociación que conduce. Si bien un sector manifestó que prefieren continuar con la virtualidad, la mayoría ha dejado en claro su deseo de poder organizar un sistema bimodal teniendo en cuenta varios aspectos.

"Hay docentes que quieren continuar con la virtualidad y otros no, esa es la realidad. Entiendo que hay que ver como viene el proceso de vacunación, como están dadas las condiciones sanitarias y en función de eso la UNSJ tiene que hacer un análisis año por año para ver cual es la situación real. Continuar con esta situación en la que es todo virtual o todo presencial es algo que no va a servir a los docentes. Están pidiendo tener en cuenta la cantidad de alumnos que hay por materia, la especificidad y poder organizar el sistema bimodal en función de eso, no ser tan tajante", reveló.

De esta manera el secretario general de ADICUS aclaró que la mayoría de docentes quiere un sistema bimodal, pero siente que todavía las condiciones no están dadas para lograrlo. Barcelona dijo que estos trabajadores piensan que la infraestructura de ninguna facultad esta en condiciones, por lo que solicitarán una reunión para charlar acerca de estas cuestiones.