Extenso posteo de disculpas del concejal de Rawson, Juan Raed

Tras una fuerte polémica en el departamento Rawson, el concejal Juan Raed, pidió disculpas nuevamente y reiteró q ue su publicación no fue intencional y que se envió de manera casual.

“Guarde mi dispositivo Móvil en mi bolsillo sin bloquear y esto fue lo que sucedió, lamento profundamente que haya sido esta imagen en cuestión... pero podría haber sido cualquier otra de mi galería”. Con estas frases y algunas otras, el edil intentó explicar que la imagen publicada no fue realizada específicamente para discriminar a ningún trabajador.

“Cuando me avisaron que se había subido esa foto ya habían pasado 20 minutos y la borre, porque nunca fue mi intención publicar nada” explicó Raed

Texto completo de lo publicado por Juan Raed.

He esperado el tiempo necesario para procesar todo lo ocurrido y de alguna manera evitar dañar a quienes me rodean. Primeramente, quiero pedir disculpas a todos y en particular a un empleado administrativo del Honorable Concejo Deliberante de Rawson el cual se vio afectado por una publicación en mis redes sociales. Fue un error que le podría haber pasado a cualquiera, esa foto fue enviada a mi whatsApp y fue la última de esa noche, osea la primera foto que se ve en galería enviada por una persona que cree o que piensa que estos tipos de actos generan risa o diversión y solo expresan todo lo contrario, bronca, discriminación y burla. Por estos motivos es que el día lunes se convocó a una reunión de bloque para exponer el tema delante de mis pares como al trabajador afectado.

También el día miércoles en la sesión solicité la palabra para exponer delante de todos los compañeros del Concejo Deliberante de Rawson las sinceras disculpas, y me comprometí a seguir trabajando en pos del bienestar de todos y todas, propiciar la escucha y la reflexión en problemáticas que necesitan de manera urgente ser atendidas.

Ahora bien, quiero dejar en claro que la publicación de la que estamos hablando no fue intencional, no acompañe con texto ni fue de manera prevista este tipo de acto. Guarde mi dispositivo Móvil en mi bolsillo sin bloquear y esto fue lo que sucedió, lamento profundamente que haya sido esta imagen en cuestión... pero podría haber sido cualquier otra de mi galería.

Cuando me avisaron que se había subido esa foto ya habían pasado 20 minutos y la borre, porque nunca fue mi intención publicar nada. Aclarado esto quiero agradecer a todos los que se pusieron en contacto para preguntar o ponerse a disposición, porque desde ese día he sufrido amenazas contra mí y mi familia, insultos, agravios, desprestigio y demás que no quisiera nombrar en este post.

Los que me conocen saben que desde hace 15 años vengo militando y formándome para representar al pueblo y la verdad que duele ver gente criticando y exponiendo una situación que insisto no fue intencional. Pero también entiendo que hay personas que usan esto para sacar rédito político, soy joven y fui elegido en una lista por decisión del pueblo y es necesario que sepan que soy funcionario, pero también un ser humano como todos y las redes sociales puede llegar a afectarnos de esta manera.

Soy un empleado de la gente y mis obligaciones es poder acompañar a cada vecinos y vecinas a brindar las herramientas de participación, para así propiciar derechos necesarios en mejoras del bien común. Es preciso aclarar que las puertas están abiertas para dialogar con cualquier tipo de organizaciones e instituciones sociales, para crear y gestionar proyectos que nos involucren como ciudadanos. El Concejo Deliberante de Rawson es una herramienta institucional que sirve para posibilitar puentes que nos involucren como sujetos de derechos e ir constantemente en búsqueda de la legislación de nuevos derechos y defender los mismos, en pos de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos del departamento.

Esta es la verdad, seguiré trabajando con las mejores ganas como siempre me caracterizó.

Juan Raed.