Papás en Lucha propone crear un registro de obstructores de vínculos

La asociación civil Papás en Lucha busca crear un registro de obstructores de vínculos, para que una vez que la Justicia resuelva que una persona es obstructora de vínculo se pueda ingresar a la lista. "Existe una ley nacional sobre el impedimento de contacto que sanciona al que no permite ese vínculo, pero no hay sentencia firme", sostuvo en Compacto 13 Emilia Palacios Flores de la organización.

"Por suerte los diputados de todos los bloques son muy empáticos con nuestra lucha. Ahora el proyecto se está tratando en comisión y estamos esperando a que pueda ser tratado y sancionado posteriormente", expresó Emilia. Es que según explicó Palacios, "cuando te separás y hasta que inicias el expediente para el régimen de visitas se pierde más de un año. Este tiempo es fundamental para la integridad psíquica de un niño porque pasar de convivir con ambos padres a que le borren una figura, lógicamente eso los afecta".

En este sentido, Emilia argumentó que "sería bueno que la Justicia considere estas situaciones pero lamentablemente no pasa. Los tiempos son eternos y la última prioridad para la Justicia sanjuanina son los chicos, no son escuchados y no pueden mantener un vínculo sano". "Los chicos se quedan con el discurso del progenitor conviviente; se les amputa esa figura y nosotros hacemos hincapié de no llegar a esto", remarcó.

Palacios también consideró que después de que se comprueba una denuncia falsa y el progenitor puede volver a revincularse, pero con problemas. "El Juzgado de Familia asigna un psicólogo para la revinculación y los honorarios se los cobran al que perdió el vínculo, la Justicia no se hace cargo. Entonces siempre termina siendo injusto todo para la parte obstruida", puntualizó Emilia.

Por otro lado, Emilia recordó la historia de cómo surgió Papás en Lucha. "Empecé a contar un poco la situación que vivió mi marido y que nos tocó atravesar como familia sobre sus hijos. Le hicieron una denuncia falsa que se originó por una situación de despecho y que la Justicia nunca investigó", comentó. "Con el tiempo muchas personas de todo el país nos contaron situaciones similares e incluso peores. Muchas denuncias falsas contra el padre o madre no conviviente y la Justicia no se hace cargo", cerró.