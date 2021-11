Piden donaciones por el caballo que era usado para robar en Chimbas

"Los 'carreteleros' son un grupo humano olvidado y entre ellos está el caballo que, pobrecito, también paga las consecuencias de ese olvido", sentenció Ana Brizuela, presidenta de Rescate Equino en San Juan. La semana pasada la Policía secuestro un caballo que era usado para robar por dos jóvenes oriundos de Chimbas. Al percatarse del terrible estado del animal, su guardia fue entregada a esta organización y buscan donaciones ya que el trabajo lo hacen a pulmón.

El pasado martes, Gustavo Ariel y Maximiliano Ramón Zárate destrozaron la puerta de una vivienda en Chimbas e ingresaron para robar la suma de $200.000. Los ladrones intentaron escapar arriba de su carretera que era empujada por el caballo en mal estado, pero igual cayeron presos. "Cuando la Policía desató al animal empezaron a ver el estado en el que estaba, lleno de lastimaduras y tiene una herida muy fea en la cruz (a la altura del cuello)", resaltó Brizuela.

la cruz del caballo

Según la rescatista, en esa zona del cuello es muy común que se lastimen porque "ahí va prendido el pechero, si éste no es el adecuado en tamaño, empieza a ejercer presión y son muy dolorosas las heridas". Sumado a que el equino se encontraba desnutrido, "no es un caballo que estuviera en condiciones para trabajar", detalló. Desde entonces, la organización se está haciendo cargo del animal, que lo bautizaron como Príncipe, pero sin ningún tipo de ayuda estatal.

Por lo general, un caballo come medio fardo diario que cuesta $500, sumado a que estos equinos necesitan buena alimentación, vitaminas, seguimiento veterinario y además un herrero va una vez al mes para cuidar sus cascos. "Cada caballo tiene un gasto promedio de $10.000 al mes. Además no contamos con terreno por lo que alquilar es un gasto extra. No tenemos ayuda gubernamental, nos mantenemos por nuestra cuenta", explicó Brizuela.

una de las tantas heridas que tenía el equino

La organización tiene un sistema de padrinos en donde cualquier persona puede apadrinar a un caballo con un valor de $500 al mes o más. "El caballo es caro de manutención, siempre fueron animales de gente con bastante poder adquisitivo pero con los años comenzaron a ser usados por todos para todo", informó la presidenta. "Lo ideal sería que erradiquen la tracción a sangre y este grupo de personas que se dedican a la recolección de chatarra tengan un trabajo formal y así los caballos puedan ser rescatados", cerró.