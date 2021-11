Confirmado: ¿habrá paro de colectivos este viernes en San Juan?

Por un nuevo conflicto con el sector empresario desde la Unión Tranviarios Automotor confirmaron que planificaron un nuevo paro de colectivos. Esto afectará a los transportes de corta y mediana distancia por lo menos por las 24 horas del próximo viernes 26 de noviembre tanto en San Juan como en el resto del país.

Sergio Barboza, secretario adjunto de UTA, señaló al móvil de Canal 13 cuál fue el motivo para tomar esta nueva medida de fuerza. Se debe a que los integrantes del sector empresario nunca se habrían reunido con ellos para ejecutar cláusula de revisión que acordaron en las últimas paritarias.

"El motivo es la desidia y la falta de compromiso del sector empresario a sentarse a dar una respuesta al sindicato con respecto al reajuste de la paritaria 2021. Se sabe que en junio cuando se firma, se acuerda una cláusula de revisión para octubre que todavía no se ha hecho efectiva y nosotros frente a eso hemos tomado esta medida de fuerza", expresó.

Puntualizando en las cifras que habían acordado obtener Barboza confirmó que se trata de un reajuste del 11,3%. Sumado a esto deberían percibir una suma no remunerativa de 27.000 pesos argentinos. Esta cifra se repartiría en tres pagos comenzando con 10.000 en octubre, otros 10.000 en noviembre y los restantes 7.000 en diciembre.

"Ellos aducen que el Estado Nacional no esta haciéndose cargo de los compromisos asumidos con respecto a la compensación tarifaria, es decir los subsidios, para hacer frente a aumentos salariales. No es nuestro problema, no somos la variable de ajuste y no debemos ser rehenes de esta situación. De no haber solución hasta las 00 del viernes se llevará a cabo en todo el país", manifestó.

Finalmente es importante destacar que esto afectará a los transportes de corta y mediana distancia. Es decir que alguien que tenía planificado por ejemplo viajar a Buenos Aires en colectivo justo ese viernes 26 de noviembre, en principio no debería tener problemas.