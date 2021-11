Tiene 26 años y recibirá su primer DNI: 'Me daba vergüenza y dejé la escuela'

De manera conjunta entre el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Justicia y el Registro Civil consiguieron un gran logro en San Juan. Se tomaron el trabajo de localizar a los sanjuaninos que no tengan DNI para ayudarlos a obtener un certificado de pre identificación. El primer beneficiado fue un trabajador de 26 años que nunca había tenido documento.

Este joven se llama Carlos y vive en la localidad de La Bebida, en el departamento Rivadavia. El beneficiario le contó al móvil de Canal 13 que hasta este momento nunca había contado con ningún documento que valide su identidad. Esto le quitó la posibilidad de ir a votar y generó una complicada situación que terminó generando que abandone la escuela.

"Contento por lo que me están entregando, tengo que agradecerles a todos. Vivo en La Bebida, en Rivadavia, con mi mamá y mi hermano. Nunca fui a votar, fui a la escuela pero me daba cosa ir sin documento y abandoné. Tengo 26 años, vamos a ver si me da tiempo en la tarde o en la noche para volver a la escuela. Trabajo instalando piletas todos los días", contó.

Seguidamente Pablo García Nieto, defensor del Pueblo, contó que este era un objetivo que se habían planteado a principio de año. Querían ser una suerte de asesores y de vehículo para posibilitar que estas personas puedan tener de una vez por todas un documento de identidad.

"Lo planteamos a principio de año con la Coordinación Nacional de Política Social de Nación cuando vino Tolosa Paz acá y firmamos los convenios tanto con el Ministerio de Gobierno como con la Justicia. Planteamos que si había algún sanjuanino que por distintas razones no tenga su DNI que nosotros pudiéramos ser el vehículo para que tuviera su certificado de identificación y que mientras esperaba el DNI ya pudiese ejercer sus derechos", reveló.

Finalmente Nerina Eusebi, de la Secretaría de Gobierno, contó que son muy pocas las personas que han detectado en esta situación. Directamente han determinado que son menos de 10 los sanjuaninos y sanjuaninos que no tiene la tarjeta que valide su identidad.

"Es algo inédito y es algo bueno porque quiere decir que en San Juan tenemos una gran cantidad de personas con DNI. Es gente que no ha podido acceder porque cuando nacieron no fueron inscriptas, no tienen partidas de nacimiento ni DNI. Hasta ahora hemos detectado menos de 10. No quita que existan personas que no hayamos detectado. Pueden acercarse para hacer ese certificado de pre identificación tanto a Registro Civil como a la Defensoría del Pueblo que van a ser asesorados", sentenció.