Sputnik V o Covishield: ¿los sanjuaninos podrán elegir qué vacuna darse?

El pasado miércoles 580.000 dosis de la vacuna "Covishield" contra el Covid 19 llegaron a Argentina. Cómo sucedió con el inyectable ruso, parte de este cargamento será enviado a San Juan próximamente. Debido a esto a muchos sanjuaninos les surgió una gran duda: ¿los voluntarios podrán elegir con cual de las dos inocularse? Este jueves las autoridades dieron una respuesta negativa.

Desde el interior de la residencia geriátrica Marita Sosa, directora del programa de Inmunizaciones, se refirió a este cuestionamiento. De manera categórica la autoridad aclaró que no será optativo, la colocación de las vacunas dependerá de cuáles tenga disponible la provincia en ese momento.

"No se va a poder optar. No es que yo voy a tener de las dos en la conservadora y voy a elegir cual me pongo, porque no sabemos con que regularidad vamos a tener. Hoy tenemos esta y puede que mañana tengamos de otra. Vamos a ir administrando las dosis de la marca que tengamos en el momento", aclaró.

Sumado a esto Sosa reveló que la llegada de la Covishield, podría permitir trasladar la campaña de vacunación a los departamentos alejados. Esta posibilidad se encuentra en consideración, ya que estas dosis no requieren tantas condiciones de cadena de frío como la Sputnik V. Por el contrario, se conservan de igual manera que los compuestos que integran el calendario de vacunación habitual.

"Esa vacuna tiene otras condiciones de cadena de frío, que nos va a permitir quizás poderla pensar para otros lugares o sectores más alejados. No necesita tantas especificaciones de cadena a de frio, se conserva como las otras que ya estamos acostumbradas a trabajar", sentenció.