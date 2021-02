Turell: 'La Ley de Alquileres lo único que hace es endeudar al inquilino'

El nuevo registro de alquileres de AFIP generó un gran indignación en el sector inmobiliario de San Juan. Esto se debe a que el monto que implica este nuevo gasto, los propietarios lo trasladarán al costo que debe abonar el inquilino cada mes. Para ellos dicha situación terminará provocando que el negocio ya no sea rentable, provocando que se extingan las ofertas.

Mauricio Turell, titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia, opinó que la nueva "Ley de Alquileres" perjudica a todos los involucrados. Con esta normativa los propietarios deberán desembolsar una suma de dinero extra. Según sus previsiones eso desembocará en que los contadores de los locadores les recomienden trasladar dicho costo al monto que deben abonar los inquilinos.

"El jubilado que tiene un alquiler que le ayuda a sumar a su jubilación, va a tener que buscar un contador para que lo asesore. Lo más probable es que le diga que ese impuesto lo traslade al precio. Si hablamos de un inversor que tiene 30 inmuebles, va a consultar a su contador y lo más probable es que le diga 'no te conviene seguir en este negocio porque no es rentable'. Es decir que cualquiera de las dos opciones no beneficia ni al propietario ni al inquilino", expresó la autoridad.

Siguiendo en la misma línea, se mencionó que actualmente ya la demanda de alquiler es muy alta respecto a la oferta. Entonces tener la obligación de registrarse en AFIP, así se alquile una sola propiedad, provocaría un nuevo gasto. Eso desembocaría en que cada vez más personas abandonen el mercado haciendo prácticamente nula la posibilidad de acceder a una vivienda.

"El jubilado que tiene un sólo alquiler va a tener que inscribirse, entonces va a tener un costo adicional que va a trasladarlo al precio y el precio lo paga el inquilino, entonces no es algo que ayude al mercado de alquileres. Esta ley lo único que hace es endeudar al inquilino, no le esta dando ningún tipo de beneficio", sentenció.