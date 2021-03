Rosa Garbarino: 'Algunos quieren presencialidad para hacer campaña'

La bimodalidad que acordó de manera unánime el Consejo Superior para la UNSJ no cayó bien en un sector. Generó por ejemplo manifestaciones de los jóvenes de colegios preuniversitarios pidiendo la presencialidad. Esto fue replicado por algunos candidatos a rector de la universidad. Acerca de esto Rosa Garbarino aseguró que "algunos quieren presencialidad para hacer campaña".

La actual decana de Filosofía, que también participará de las próximas elecciones del 10 de junio, se expresó acerca de este conflicto. Garbarino planteó que quienes plantean un regreso a la presencialidad, es porque quieren utilizarlo en favor de su campaña. La autoridad mencionó que algunos candidatos quieren darse a conocer fuera de sus facultades, por eso apoyan este reclamo.

"Entiendo que hay necesidad para algunos candidatos de que haya mucha presencialidad para ser reconocidos dentro de las facultades, porque hay algunos que no son muy conocidos. Yo no soy conocida en Ciencias Exactas a lo mejor. Con presencialidad es más fácil, pero no podemos llevarnos puesta la salud por hacer una campaña", expresó en comunicación con Canal 13.

Siguiendo en la misma línea la entrevistada mencionó que los que proponen el regreso total a las aulas, no se han molestado en leer lo que se decidió en el Consejo Superior. Además destacó que la bimodalidad se ha replicado prácticamente en todo el país, teniendo algunas provincias que directamente eligieron la virtualidad absoluta.

"Creo que no han leído bien lo que se dijo en el Consejo Superior. Se decidió de manera unánime la bimodalidad, que esta instalada en las universidades del país. Esto quiere decir que vamos a tener clases virtuales con encuentros presenciales entendiendo que la infraestructura no permite tener una presencialidad absoluta. Va a haber presencialidad pero dependiendo el factor de ocupación", declaró.

Además Garbarino destacó que esta decisión los mantiene dentro del contexto provincial. Esto refiere a que las escuelas de los diferentes niveles aplican las burbujas sanitarias y no asisten todos los estudiantes a la vez. Entonces tanto en los pre universitarios y la universidad han establecido lo msimo.

"No nos hemos ido de un contexto provincial. Sabemos que si presentamos ese protocolo de presencialidad absoluta no se va a poder aprobar. Si decimos que volvemos a la presencialidad y empezamos a tener focos de contagios posteriormente hay una demanda por no estar cumpliendo con el protocolo provincial, entonces es muy grave", sentenció.