El crudo relato de una mujer violada 24 años por su papá: 'Me robó mi niñez'

La historia de Lorena Domínguez es más que desgarradora. Desde siempre vivió en un ambiente de constantes maltratos perpetrados por su padre. Este sujeto golpeaba e insultaba todo el tiempo a su mamá. Todo empeoró a sus 12 años de edad cuando este monstruo comenzó a abusar sexualmente de ella, situación que se mantuvo por 24 años.

Desde ese momento José Domínguez, el victimario, comenzó a someter a su hija cuando su mujer no estaba presente. La víctima vivió de esta manera toda su niñez, su adolescencia y parte de su adultez. Vivía prácticamente dentro de su casa, siendo maltratada por su progenitor y sin tener contacto con personas de su edad.

"Fueron muchísimos años de sufrimiento, fue un calvario", recordó entre lágrimas. Además de hacer que su vida fuera un infierno, José hizo lo propio con su esposa. Esta señora fue golpeada y asfixiada por este sujeto, hasta estar cerca de la muerte en más de una ocasión.

"Mi madre se salvó varias veces de que él la matara a golpes o que la asfixiara. Varias veces se la saqué yo de las manos a él para que pudiera seguir viviendo", declaró la afectada. Con el paso del tiempo su vida se complicó aún más cuando quedó embarazada de su propio padre. Lorena dio a luz a ese pequeño fruto de una violación. Situación que se repetiría años después cuando trajo a este mundo a un segundo bebé de la misma manera.

"No fue nada fácil ya que no tenía el apoyo de nadie, estaba sola. Mi mamá vivía amenazada por mi padre, me hizo mentirle que eran de un vecino los niños y prácticamente tuve que salir adelante sola. Salí a trabajar, dejando a los niños con mi mamá para que no les faltara nada", reveló.

Ella logró soportar esta situación hasta sus 36 años de edad, cuando se dio cuenta que no podía seguir viviendo de esta manera. En ese momento se decidió a abandonar ese infierno en el que pasó toda su vida. No obstante esto no iba a ser una tarea fácil por que su progenitor no iba a permitirlo tan fácilmente.

En ese momento la víctima y el victimario protagonizaron una violenta discusión, en la que el violador le dio una feroz golpiza. "Fue una discusión muy grande donde casi me mató. Salí del domicilio y ese día fue el final de ese calvario", rememoró. A partir de ahí tuvo que resolver que iba a hacer con su vida.

Tiempo después una persona llegó a su vida para contenerla como nadie lo había hecho en todos estos años. Este hombre la acompañó y le dio la fuerza necesaria para denunciara al malnacido que la hizo transitar por este calvario. Además Laura Vera, titular de Amas de Casa del País en San Juan, también la alentó a realizar la presentación cosa que sucedió el 25 de marzo de 2019.

En ese momento tristemente su madre no le creyó nada. No la apoyó en este proceso ya que decía que no era real, ya que ella no había sido testigo de ninguna de las violaciones. Sin embargo, todas sus dudas se despejaron cuando vio el resultado del ADN al que se sometió su hijo más pequeño.

"Cuando lo denuncié ella no creía nada, recién cuando vio el resultado del ADN de mi hijo más chico. Recién ahí creyó y se arrimó un poco más a mi, de lo contrario nunca creyó que yo decía la verdad. Mi madre no creía nada porque todo ocurría cuando ella no estaba. Ella siempre creyó que yo tenía a alguien más fuera de la casa. Jamás salí de la casa, no tenía amigos, solamente salía a trabajar sometida por él", manifestó.

Este martes 30 de marzo llegó el día en el que su padre, José Domínguez, se siente en el banquillo durante el juicio. Tanto Lorena como sus compañeras de Amas de Casa piden cadena perpetua. Su objetivo es que se aplique una condena ejemplar, para que más víctimas se animen a denunciar.

Por el contrario se sabe que la defensa del acusado, buscará resolver todo con un juicio abreviado. Para que esto suceda se espera que el hombre reconozca su culpabilidad, buscando que le aplican a un castigo menor. Además tendrían la intención de pedir prisión domiciliaria por la edad del monstruo. Lo cierto es que todo quedará en manos de la Justicia.

"Espero que justamente la Justicia haga Justicia, que realmente cumpla y le de la condena que se merece porque la verdad que quitarme la niñez y la adolescencia no tiene perdón de Dios. Eso espero para hoy día, que la Justicia se haga ver y le de la condena que se merece", sentenció.