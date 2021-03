Asumió el nuevo director del Marcial Quiroga: ¿Qué postura tiene sobre el aborto?

Este lunes, asumió el nuevo director del hospital Marcial Quiroga, Andrés Escudero, quien ante la pregunta de Canal 13 no dio a conocer su postura sobre la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 'Ese es un tema personal que en particular no quisiera hacer público', expresó en rueda de prensa y aclaró que sí respondió esa pregunta ante el Ministerio de Salud antes de su nombramiento.

Cabe destacar que, Escudero llega tras la renuncia de Inés Garcés, quien dejó su cargo por estar en contra de la aprobación y puesta en funcionamiento de la ley en hospitales públicos del país. En este sentido, el nuevo director sostuvo que a los lineamientos los determina el Ministerio de Salud de la provincia y que su labor es estar preparado para cumplir con estas y otras tareas.

En este sentido, manifestó que como director le compete formar un grupo de médicos para garantizar el derecho al aborto, cuyo procedimiento aún no tiene fecha de inicio en dicho centro de salud. 'La ley especifica que hay médicos que deben brindar este derecho o servicio. Tenemos un relevamiento en cuestión y en consecuencia una planificación', se explayó Andrés Escudero.

De todas formas, detalló que la prioridad es darle atención al área Covid 19, enfermedades crónicas y cirugías. 'No nos compete otra función más allá de las tareas de planificación y gestión dentro del hospital. Nosotros somos parte del Ministerio de Salud Pública y sus lineamientos forman parte de nuestras tareas, vamos a seguir siendo un hospital de puestas abiertas', finalizó el flamante director.