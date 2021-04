Una clandestina y mucha confusión de horarios: el saldo del finde con restricciones

Este fin de semana comenzaron a ponerse en práctica las medidas restrictivas que resultaron de la reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan. Desde la Secretaría de Seguridad revelaron que hubo un alto acatamiento, pero que se dieron episodios en donde no se cumplieron. Se detectó una fiesta clandestina y hubo un gran confusión con los horarios en locales gastronómicos.

Abel Hernández, subsecretario de Seguridad, hizo un balance de lo que fue el primer "finde" con las nuevas restricciones. El funcionario reveló que por ejemplo en Rawson se detectó una fiesta clandestina. Además hubieron personas que se encontraban tomando bebidas alcohólicas tranquilamente en la calle.

"En términos generales el comportamiento de la gente ha sido bueno. Tenemos casos por ejemplo en el departamento Rawson donde se sorprendió una fiesta clandestina. Situaciones de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Otros casos de que a las 3 de la mañana circulaban como que no pasaba nada. Se han labrado los expedientes contravencionales correspondientes", expresó.

Sin embargo Hernández aseguró que algo que se repitió fue la confusión de los gastronómicos con los horarios de atención. Muchos permitieron el ingreso de nuevos clientes más allá del horario permitido. Por esto se generaron algunas discusiones pero finalmente los propietarios terminaron normalizando la situación.

"Se dio una confusión, no sabemos si intencional o no, sobre el horario de cierre. En determinados días vamos a cerrar a las 00:00 y tener a la gente en los locales hasta la 1:00. Lo que es viernes y sábado vamos a cerrar a la 1:00 y tener a la gente hasta las 2:00. Esto fue motivo de discusiones porque algunos entendían que mientras la gente se fuera antes de las 2:00 podían seguir recibiéndola y no es así. Una hora antes tenemos que tener las puertas cerradas", aclaró.

Sumado a esto hubo situaciones de incumplimiento durante el desarrollo de competiciones deportivas en San Juan. Está terminantemente prohibido la asistencia de público. Sin embargo los padres y demás familiares de los deportistas parecieron no entender esta prohibición.

"No deja de ser grave la situación no entendible de los padres o los acompañantes de los chicos que tienen flexibilizadas las actividades deportivas como rugby, hockey, fútbol, etc. No se permite público presente, solamente los competidores. Sin embargo vemos en las puertas, en las medianeras y en los árboles la gente amontonada tratando de ver el espectáculo", contó.

Acerca de esto recalcó que lo único que provocará este tipo de actitudes es que actividades como estas sean suspendidas. No sólo se refirió al ámbito deportivo sino también a quienes asisten a ferias, paseos de artesanos y demás trabajadores de este sector.

"Si queremos que las personas que practican deporte, que tienen alguna actividad cultural, que viven de ferias artesanales y todo este mundo siga funcionando tenemos que cuidarlas para que se sigan manteniendo. La imprudencia de los acompañantes con su actitud imprudente están provocando situaciones desagradables que Dios quiera que no lleven a interrumpir esta situación", sentenció.