Uñac sobre la compra de vacunas: 'Hay conversaciones, no hay contrato firmado'

Por la mañana de este jueves 15 de abril el gobernador de la provincia se trasladó hasta San Martín para participar de varias inauguraciones. En ese marco Sergio Uñac se detuvo a hablar con la prensa y se refirió a la posibilidad de adquirir vacunas contra el Covid 19. Acerca de este tema reveló que hay conversaciones pero aclaró que todavía no se ha firmado ningún contrato.

Hace una semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo un importante anuncio. Se trataba de que las distintas jurisdicciones podían llegar a sus propios acuerdos con las empresas para adquirir vacunas contra el coronavirus. Este jueves el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se refirió a esta chance.

"Hay conversaciones, esto es una realidad. Todavía no hemos firmado un contrato pero queremos hacerlo. Es un bien escaso. El primer contrato que tengamos firmado obviamente lo vamos a comunicar. Lo demás son todas apreciaciones o versiones de la prensa pero que tienen una base real porque en verdad nosotros estamos trabajando a destajo sobre eso", declaró.

Posteriormente, refiriéndose al mismo tema, el jefe de estado provincial aseguró que están tratando de conseguir una cifra no menor a las 1.500.000 dosis. Esto implicaría un gasto enorme que rondaría los 50.000.000 y los 70.000.000 de dólares, según lo que expresó el propio Uñac.

"Nosotros estamos trabajando en no menos de 1.500.000 de dosis que en realidad sería inmunizar a toda la población sanjuanina que no sería necesario, porque para menores de 18 años la mayoría no están aprobadas. Sería una inversión de no menos de entre 50 y 70 millones de dólares", sentenció.