Periodista fue denunciado ante el INADI por la intendenta de Caucete

Según se pudo conocer laintendenta de Caucete, Romina Rosas, denunció ante el INADI a un periodista del departamento. Concretamente fue "por actos discriminatorios y de violencia de género".

La confirmación del caso fue a través de la abogada de la funcionaria quien señaló que el denunciado es Fabian Acosta. Lo que dejó entrever es que este hombre se "ha metido en la vida privada de la intendenta y no en cuestiones de gestión al opinar en su programa de radio",

La letrada Jimena Corona, agregó que "este señor era jefe de prensa del ex intendente Julián Gil y desde hace un tiempo viene con distintas agresiones". A su vez manifestó que la denuncia se radica por un hecho puntual. Lo que relató la profesional es algo que sucedió el pasado 25 de marzo cuando empezó a hablar de un supuesto favoritismo político que hay con el alquiler de un salón de eventos para la vacunación. La abogada indicó que "El mismo es alquilado por Salud Pública y no por la intendencia, pero para esta persona acá hay favoritismo con una ex pareja de la intendenta".

Ahora, lo que resta es saber cuales serán los pasos a seguir. Aunque como suele ocurrir en todas las denuncias que se radican en el INADI lo primero que se busca es llegar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo en este caso será difícil porque para el periodista caucetero no hubo discriminación y no se respetó su derecho de libertad de prensa. En tanto que la otra parte pedirá una retracción por los dichos que el comunicador realizó en una emisora caucetera.