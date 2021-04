Nasisi: 'Dar más presencialidad de la que tenemos ahora no es posible'

Después de un año completo de virtualidad cuando se anunció un sistema bimodal para este 2021 estallaron los reclamos. Una gran porción de los estudiantes mostró su disconformidad. Acerca de esto el rector de la UNSJ aseguró que dar más presencialidad en este momento es algo imposible.

Oscar Nasisi, rector de la UNSJ, expresó que comprende perfectamente la demanda de presencialidad. La autoridad destacó que generar el contacto entre alumnos y profesores es algo importante para la formación, la motivación, etc. Sin embargo remarcó que no hay que olvidar que el universitario será el último sector estratégico en acceder a la vacuna.

"No creo que haya un método mejor que el otro son cosas distintas que se pueden complementar. Hay una realidad sanitaria que debemos preservar. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostener la presencialidad que tenemos. Dar más presencialidad de la que tenemos ahora no es posible porque a parte el sector universitario, dentro de los sectores estratégicos de vacunación, es el último. No parece razonable hacerlo", declaró.

Seguidamente Nasisi contó que hace unos 20 días estuvo en Buenos Aires participando de la plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional. De este encuentro participó un doctor que esta asociado al Plan de Vacunación Nacional, quien les hizo una proyección sobre cómo afectaría el Covid 19 con el paso del tiempo.

"El doctor Medina nos hacía una proyección a futuro de como venía todo esto. De no tomarse medidas íbamos a caer en un proceso de contagios incontrolable y, con todas las medidas que se han tomado siguen aumentando. La segunda ola se ha presentado. Argentina tiene una capacidad de vacunación de 4.000.000 de personas por mes, siempre y cuando las vacunas estén disponibles. Necesitamos un año para inmunizar a todos. Uno tiene que trata de balancear entre lo posible y lo recomendable", mencionó.

Finalmente el rector se refirió a quienes aseguran que esto es una medida para "embrutecer" a los jóvenes. Aseveró que se trata de personas que manejan un pensamiento totalmente alejado de la realidad. Estas determinaciones radican en el cuidado del estatus sanitario provincial.

"Pueden haber errores, sin dudas. No creo que esto sea un plan o una confabulación para que los chicos no tengan clase, ese es un pensamiento que escapa mucho a la realidad. La realidad es que estamos en un problema sanitario muy fuerte y tenemos que tratar de llevarlo lo mejor posible", sentenció.