Elecciones UNSJ: se viene el debate de los precandidatos a rector

En las últimas horas uno de los precandidatos a rector de la UNSJ, Emilio Fernández, le hizo un importante pedido a Oscar Nasisi. Se trata de la realización de un debate entre todos los participantes de las próximas elecciones universitarias. Por la mañana de este martes 11 de mayo desde el Rectorado confirmaron que este evento finalmente se dará.

Fernández había elevado una carta a Nasisi, actual rector de la Universidad Nacional de San Juan, haciéndole este pedido. Los motivos que dio el precandidato es que directamente había votantes que ni siquiera sabían que se estaba por elegir. Debido a las restricciones por la pandemia los precandidatos no han podido hacer campaña de la manera habitual.

"A veces se llega al extremo de que ni siquiera conocen quienes son candidatos. De ninguna manera hay clima electoral. Estuve conversando con alumnos de mi asignatura y no sabían que se estaba eligiendo. Se esta atravesando este periodo sólo burocráticamente con los requisitos formales del acto electoral, pero no esta sucediendo lo medular de una elección que es el intercambio de posiciones", expresó.

Acerca de este tema el precandidato contó que sus colegas no se mostraron muy a favor de esta idea. Le manifestaron que quien propone un debate es porque no le esta yendo bien y quiere "mover el avispero". No obstante desde el Rectorado de la UNSJ ya confirmaron la realización del evento.

Desde el próximo sábado 22 de mayo se dará el intercambio de ideas entre los precandidatos a decano. Posteriormente, el viernes 28 de mayo, se dará el debate entre los precandidatos a rector. Ambos encuentros serán transmitidos por el canal oficial de la universidad, llamado "XAMA".