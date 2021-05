Alegría y tranquilidad para una docente que recibió la segunda dosis

Alegría y tranquilidad. Así confesó sentirse una docente de Iglesia que este martes en la mañana recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19. Romina, una maestra que llegó desde su departamento de origen para ser vacunada contó a Canal 13 que su felicidad pasa porque ahora podrá darles seguridad a sus alumnos, los padres y su propia familia.

Minutos después de ser inoculada, aseguró no sentir síntoma alguno, como con la primera dosis. ‘Con la primera dosis tuve un poquito de fiebre el primer día, pero nada más’. Romina señaló que no se siente del todo tranquila a pesar de tener la segunda dosis colocada, ya que sabe que no asegura la inmunidad completa.

En el Estadio Aldo Cantoni, donde Salud Pública ya aplica la segundad dosis de Sinopharm, se acercaron muchos docentes y personas pertenecientes a grupos habilitados para la vacunación. Además, la segunda inoculación de esta vacuna, no tiene un segundo componente a diferencia de la Sputnik V.

Romina contó que no le dio importancia a la vacuna que le aplicaron, puesto que se sintió feliz por poder estar un poco más segura en medio de la segunda ola de contagios que azota a la provincia.

Por último, la iglesiana contó que, en las escuelas donde le tocó trabajar, hasta este momento no hubo contagios en el personal docente ni en los alumnos. Aunque, en su departamento en los últimos días se presentaron varios infectados.