Furia, caos e incumplimiento en el segundo día de protestas del Polo Obrero

La escena del jueves se repitió el viernes en la mañana pero en otro punto de la Capital Sanjuanina. Un puñado de mujeres y niños en su mayoría,, además de los perros que no paran de ladrar, cortaron el tránsito con pancartas del Polo Obrero reclamando trabajo. El jueves fue frente al Centro Cívico por Avenida Libertador y este viernes frente a la Subsecretaría de Trabajo por calle Santa Fe pasando Entre Ríos.

El caos que provocó esta situación no solo se circunscribe al lugar donde un centenar de personas decidió manifestarse sino en toda la zona de influencia ya que para proteger a todos la policía relalizó cortes de dudosa efectividad en diferentes calles que son fundamentales para la transitabilidad, más cuando se acerca el mediodía en la ciudad.

Un ejemplo claro fue lo que sucedió este jueves cuando el operativo policial debió extenderse incluso hasta avenida Córdoba y las intersecciones con calle Salta, España o Suipacha. Además realizaron operativos en Ignacio de la Roza provocando verdaderos nudos de tránsito cuando en realidad por ese lugar no estaban los manifestantes, sino que acampaban en Avenida Libertador frente al Centro Cívico. Esto provocó los constantes bocinazos de los automovilistas enfurecidos por las demoras.

Se vio a mas de uno pedir por favor a los efectivos que los dejaran circular por una calle cortada por los unifohrmados que en realidad no mostraba nunguna manifestación a la vista. Entre los peticionantes había maestras que llegaban tarde a su lugar de trabajo, colectivos que debieron cambiar su recorrido dejando a los pasajeros a la deriva y hasta un cura que conservando la calma gesticulaba enojado por la situación.

Corte frente a la Subsec. de Trabajo (foto D. de Cuyo

Pero un dato no menor es que quienes protestan no conservan distancias sociales por la Pandemia, por momentos no usan el barbijo y todo esto lo hacen frente a las miradas policiales que nunca labraron un acta por tal situación a ninguno de estos manifestantes.

Los sanjuaninos que transitan las calles nombradas los días miércoles ya saben que esos días tienen asistencia perfecta los manifestantes del Polo Obrero, ahora parece que la fecha cambió y también deben estar a expensas de lo que decidan estos movimientos con sus cortes de calle en cualquier día de la semana.