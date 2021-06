Alarmante: detectaron vacunados y hasta en un bebé de 9 meses con coronavirus

“Hemos notado que ha bajado la cantidad de gente que viene a hisoparse, pero la cantidad de casos positivos se ha mantenido”, aseguró la directora del Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF) de Rawson, Lidia Alonso. Más conocida como “La Rotonda”, este es uno de los centros de testeo que tiene la provincia por donde diariamente pasan alrededor de 300 personas. En las últimas semanas, detectaron en este lugar casos positivos de personas vacunadas, un bebé de 9 meses y también en pacientes que ya habían tenido la enfermedad.

En este centro de testeo se realizaron más de 450 hisopados diarios en los momentos de mayor pico. Pese a que esa cantidad bajó y ahora se mantiene en un promedio de entre 300 y 350 testeos diarios, el nivel de positividad se mantuvo en el orden del 30% al 40%, indicaron las autoridades.

Mariela Greco, a cargo de la dirección del centro de testeo, manifestó su preocupación por este nivel de contagios y también porque muchas personas no cumplen con los protocolos. “Hay gente que se ha relajado y, si bien no vienen mucha gente a testearse, no baja la positividad, es algo a tener en cuenta”, dijo. Además, comentó que desde la última modificación de caso sospechoso, en la que se agregaron los síntomas de rinorea y congestión nasal, se han detectado varios casos positivos.

También, hubo varios casos en los que pacientes vacunados contra el Covid 19 que contrajeron el virus. En este sentido, Greco, explicó que “cuando el paciente tiene programado el turno para la vacunación se los hisopa antes de que les coloquen la vacuna. La vacuna es para disminuir las complicaciones”. En el caso de reinfectados, el porcentaje de contagio es menor, indicó la profesional.

Por otro lado, las autoridades advirtieron que cada vez asisten más personas jóvenes a hisoparse. Incluso, se han detectado casos positivos en niños. “Somos bastante prudentes de que los niños traigan la prescripción médica. Pero hemos tenido un caso positivo en un bebé de 9 meses y en otro de 2 años que ya venían con la prescripción médica solicitando la PCR”, explicó Greco.

Por último, la directora del CARF, Lidia Alonso, alentó a la población a no relajarse y continuar extremando las medidas de prevención. “Hay que seguir concientizando a la gente, seguirse cuidando, tomar distanciamiento, usar tapaboca, etc. No hay que relajarse además de la vacunación, esa es la forma de evitar el contagio”, concluyó.